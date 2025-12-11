Передання МіГ-29 Україні. Президент Польщі заявив, що "сталось якесь непорозуміння"
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що не в курсі передання Україні польських літаків МіГ-29, про що 10 грудня повідомив міністр нацоборони країни Владислав Косіняк-Камиш. Про це він сказав на пресконференції в Ризі, передає RMF 24.
Того ж дня глава президентського управління міжнародної політики Марцін Пшидач заявив, що президента не поінформували про заплановане передання польських винищувачів МіГ-29 Україні. Сам Навроцький припустив, що сталося непорозуміння.
"Тут, мабуть, сталось якесь непорозуміння. Мої колеги мали рацію: я не отримував офіційної інформації про подібні дії або про передання МіГ Україні", – заявив польський лідер.
Навроцький висловив упевненість, що розв'яже це питання з Косіняком-Камишем і досягне угоди.
- 10 грудня Збройні сили Польщі повідомили, що тривають переговори з Україною про передання їй МіГ-29, які досягли цільового терміну служби в армії Польщі. Натомість країна хоче отримати технології ракет і дронів.
- Перед цим, у травні, глава посольства Польщі заявив, що передання Україні МіГ-29 цілком можлива – це залежить від української сторони.
Коментарі (0)