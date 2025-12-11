Передача МиГ-29 Украине. Президент Польши заявил, что "произошло какое-то недоразумение"

Навроцкого не проинформировали о том, что польские военные ведут переговоры о передаче самолетов Киеву

Кароль Навроцкий (Фото: x.com/NawrockiKn)

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не в курсе передачи Украине польских самолетов МиГ-29, о чем 10 декабря сообщил министр нацобороны страны Владислав Косиняк-Камыш. Об этом он сказал на пресс-конференции в Риге, передает RMF 24.

В тот же день глава президентского управления международной политики Марцин Пшидач заявил, что президента не проинформировали о планируемой передаче польских истребителей МиГ-29 Украине. Сам Навроцкий предположил, что произошло недоразумение.

"Здесь, должно быть, произошло какое-то недоразумение. Мои коллеги были правы: я не получал официальной информации о подобных действиях или о передаче МиГ Украине", – заявил польский лидер.

Навроцкий выразил уверенность, что решит этот вопрос с Косиняком-Камышем и достигнет соглашения.