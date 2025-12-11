Передача МиГ-29 Украине. Президент Польши заявил, что "произошло какое-то недоразумение"
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не в курсе передачи Украине польских самолетов МиГ-29, о чем 10 декабря сообщил министр нацобороны страны Владислав Косиняк-Камыш. Об этом он сказал на пресс-конференции в Риге, передает RMF 24.
В тот же день глава президентского управления международной политики Марцин Пшидач заявил, что президента не проинформировали о планируемой передаче польских истребителей МиГ-29 Украине. Сам Навроцкий предположил, что произошло недоразумение.
"Здесь, должно быть, произошло какое-то недоразумение. Мои коллеги были правы: я не получал официальной информации о подобных действиях или о передаче МиГ Украине", – заявил польский лидер.
Навроцкий выразил уверенность, что решит этот вопрос с Косиняком-Камышем и достигнет соглашения.
- 10 декабря Вооруженные силы Польши сообщили, что идут переговоры с Украиной о передаче ей МиГ-29, которые достигли целевого срока службы в армии Польши. Взамен страна хочет получить технологии ракет и дронов.
- Перед этим, в мае, глава посольства Польши заявил, что передача Украине МиГ-29 вполне возможна – это зависит от украинской стороны.
