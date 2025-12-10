Польша готовится передать МиГ-29 Украине, а взамен хочет технологии ракет и дронов
Польша ведет переговоры с Украиной о передаче самолетов МиГ-29 и получении от Киева отдельных технологий беспилотников и ракет. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Польши.
По данным военных, передача самолетов обосновывается двумя факторами: достигнут их целевой срок службы и отсутствуют перспективы их дальнейшей модернизации в польской армии.
Однако в польском Генштабе отметили, что окончательное решение еще не принято.
"Пожертвование самолетов будет частью политики Альянса по поддержке Украины и обеспечению безопасности восточного фланга НАТО. Задачи выведенных самолетов МиГ-29 будут выполнять самолеты F-16 и FA-50", – сообщил Генштаб армии Польши.
Вместе с диалогом о самолетах продолжаются переговоры с Украиной о предоставлении Польше отдельных технологий беспилотников и ракет. Цель – не только компенсировать потерю оборудования, но и приобрести совместное развитие оборонных и промышленных компетенций.
- В мае 2023 года Польша передала Украине 10 истребителей МиГ-29
- В августе 2024 года глава Минобороны Польши заявил, что Варшава передаст Украине другие МиГи только после получения новых истребителей F-35 от союзников. Это же условие в октябре повторил экс-президент страны Андрей Дуда.
- В мае 2025 года глава посольства Польши заявил, что передача Украине МиГ-29 вполне возможна – это зависит от украинской стороны.
