Польша готовится передать МиГ-29 Украине, а взамен хочет технологии ракет и дронов

Польша хочет получить технологии от Украины в обмен на самолеты, чтобы компенсировать потерю оборудования и не только

МиГ-29 (Фото: x.com/SztabGenWP)

Польша ведет переговоры с Украиной о передаче самолетов МиГ-29 и получении от Киева отдельных технологий беспилотников и ракет. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Польши.

По данным военных, передача самолетов обосновывается двумя факторами: достигнут их целевой срок службы и отсутствуют перспективы их дальнейшей модернизации в польской армии.

Однако в польском Генштабе отметили, что окончательное решение еще не принято.

"Пожертвование самолетов будет частью политики Альянса по поддержке Украины и обеспечению безопасности восточного фланга НАТО. Задачи выведенных самолетов МиГ-29 будут выполнять самолеты F-16 и FA-50", – сообщил Генштаб армии Польши.

Вместе с диалогом о самолетах продолжаются переговоры с Украиной о предоставлении Польше отдельных технологий беспилотников и ракет. Цель – не только компенсировать потерю оборудования, но и приобрести совместное развитие оборонных и промышленных компетенций.