Глава Минобороны Польши озвучил условие, при котором Варшава передаст Украине МиГи

Польша заказала у США самолеты F-35, первый из которых будет поставлен 28 августа

Самолеты МиГ-29 (Фото: Georgi Licovski/EPA)

Польша может передать Украине свои самолеты МиГ-29 только после получения новых истребителей, заказанных у союзников. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, отвечая на призыв президента Владимира Зеленского, передает издание Wiadomosci.

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В контексте возможности предоставления Украине польских МиГ-29 Косиняк-Камыш отметил, что такие решения могут быть приняты только после усиления Военно-воздушных сил Польши новыми самолетами.

Речь идет о заказанных у Соединенных Штатов истребителях F-35, первый из которых будет поставлен в среду, 28 августа. В то же время первая партия истребителей будет доставлена не ранее 2026 года. До этого планируется обучение польских летчиков на этих машинах в США.

"Только после получения новых самолетов можно будет утилизировать старые самолеты, такие как МиГ-29, которые все еще используются, в том числе для задач по защите воздушного пространства Польши. Затем мы примем решение", – сказал Косиняк-Камыш.

Соглашение о безопасности, подписанное 8 июля между Украиной и Польшей, предусматривает, что Варшава рассмотрит возможность передачи Киеву не менее одной дополнительной эскадрильи истребителей МиГ-29 (по меньшей мере 14 самолетов).

27 августа Зеленский заявил, что Польша пока не приняла окончательное решение о передаче Украине истребителей МиГ-29.

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