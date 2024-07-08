Украина и Польша подписали соглашение о безопасности: Варшава рассмотрит передачу МиГ-29
8 июля президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали соглашение о безопасности. Об этом сообщил Офис президента.
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Подписание соглашения состоялось во время официального визита Зеленского в Варшаву.
В ОП отметили, что всего с начала полномасштабного вторжения Польша предоставила Украине 44 пакета помощи, которые включали различные виды вооружения и боеприпасов более чем на 4 млрд евро. В этом году Польша предоставит еще несколько пакетов военной помощи и согласно соглашению обязуется продолжать поддерживать Украину в течение 10 лет.
Кроме этого, Варшава рассмотрит возможность передачи Киеву не менее одной дополнительной эскадрильи истребителей МиГ-29 (по меньшей мере 14 самолетов). Документ впервые из уже подписанных соглашений предусматривает возможность перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве Украины, выпущенных в направлении Польши.
Соглашение содержит блок о сотрудничестве в оборонной промышленности, в частности, о размещении производств польских оборонных компаний в Украине и изучение дополнительных возможностей совместного оборонного производства.
Также Польша будет продолжать работу логистического хаба POLLOGHUB и использовать потенциал ЛитПолУкрбрига для усиления Вооруженных Сил Украины, отметили в ОП.
Отдельные блоки соглашения касаются экономического восстановления, пограничной инфраструктуры и развития транзитного потенциала.
Политическое сотрудничество содержит вопросы евроинтеграции, реализации Украинской формулы мира, санкций, возмещения ущерба Украине, а также привлечения агрессора к ответственности.
Полный текст договора о безопасности между Украиной и Польшей – здесь.
- В целом Украина заключила уже 21 двустороннее соглашение о безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией и Польшей.
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