Украина и Польша подписали соглашение о безопасности: Варшава рассмотрит передачу МиГ-29

В рамках соглашения Польша предоставит Украине в 2024 году несколько пакетов военной помощи

Владимир Зеленский и Дональд Туск (Фото: Офис президента)

8 июля президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали соглашение о безопасности. Об этом сообщил Офис президента.

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Подписание соглашения состоялось во время официального визита Зеленского в Варшаву.

В ОП отметили, что всего с начала полномасштабного вторжения Польша предоставила Украине 44 пакета помощи, которые включали различные виды вооружения и боеприпасов более чем на 4 млрд евро. В этом году Польша предоставит еще несколько пакетов военной помощи и согласно соглашению обязуется продолжать поддерживать Украину в течение 10 лет.

Кроме этого, Варшава рассмотрит возможность передачи Киеву не менее одной дополнительной эскадрильи истребителей МиГ-29 (по меньшей мере 14 самолетов). Документ впервые из уже подписанных соглашений предусматривает возможность перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве Украины, выпущенных в направлении Польши.

Соглашение содержит блок о сотрудничестве в оборонной промышленности, в частности, о размещении производств польских оборонных компаний в Украине и изучение дополнительных возможностей совместного оборонного производства.

Также Польша будет продолжать работу логистического хаба POLLOGHUB и использовать потенциал ЛитПолУкрбрига для усиления Вооруженных Сил Украины, отметили в ОП.

Отдельные блоки соглашения касаются экономического восстановления, пограничной инфраструктуры и развития транзитного потенциала.

Политическое сотрудничество содержит вопросы евроинтеграции, реализации Украинской формулы мира, санкций, возмещения ущерба Украине, а также привлечения агрессора к ответственности.

Полный текст договора о безопасности между Украиной и Польшей – здесь.

В целом Украина заключила уже 21 двустороннее соглашение о безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией и Польшей.

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