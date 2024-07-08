Україна та Польща підписали безпекову угоду: Варшава розгляне передання МіГ-29

У межах угоди Польща надасть Україні у 2024 році декілька пакетів військової допомоги

Володимир Зеленський та Дональд Туск (Фото: Офіс президента)

8 липня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали безпекову угоду. Про це повідомив Офіс президента.

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Підписання угоди відбулось під час офіційного візиту Зеленського до Варшави.

В ОП зазначили, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Польща надала Україні 44 пакети допомоги, які містили різні види озброєння та боєприпасів на понад 4 млрд євро. Цього року Польща надасть ще декілька пакетів військової допомоги й, відповідно до угоди, зобов’язується продовжувати підтримувати Україну протягом 10 років.

Крім цього, Варшава розгляне можливість передання Києву не менше як однієї додаткової ескадрильї винищувачів МіГ-29 (щонайменше 14 літаків). Документ уперше з-поміж уже підписаних двосторонніх безпекових угод передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі України, випущених у напрямку Польщі.

Угода містить блок щодо співпраці в оборонній промисловості, зокрема розміщення виробництв польських оборонних компаній в Україні та вивчення додаткових можливостей спільного оборонного виробництва.

Також Польща продовжуватиме роботу логістичного хабу POLLOGHUB та використання потенціалу ЛитПолУкрбригу задля посилення Збройних Сил України, наголосили в ОП.

Окремі блоки угоди стосуються економічного відновлення й відбудови, прикордонної інфраструктури та розвитку транзитного потенціалу.

Політичне співробітництво містить питання євроінтеграції, реалізації Української формули миру, санкцій, відшкодування збитків Україні, а також притягнення агресора до відповідальності.

Повний текст безпекової угоди між Україною та Польщею – тут.

Загалом Україна уклала вже 21 двосторонню безпекову угоду: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою та Польщею.

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