Зеленський: На саміті НАТО Україна підпише нову сильну безпекову угоду

Саміт НАТО 2024 року відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія, з 9 по 11 липня

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Україна підпише ще одну безпекову угоду під час саміту НАТО у Вашингтоні 9-11 липня. Зокрема мають бути рішення щодо посилення української ППО, розповів президент Володимир Зеленський.

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Зеленський заявив, що готова до підписання нова безпекова угода. Він стверджує – це сильна угода, яка "дійсно підтримає".

"Підтримає всю нашу архітектуру безпекових угод незмінно будемо зміцнювати. І це те, що гарантуватиме нашу безпеку до вступу України в НАТО – рішення, яке незворотне", -сказав він.

Зеленський заявив також, що провів сьогодні тривалу нараду щодо саміту НАТО. Він наголосив – саміт повинен стати сильним.

"Відбудеться й засідання Ради Україна – НАТО. Працюємо над деталями нових рішень і нових документів, які підпишемо з партнерами. Мають бути хороші речі, в тому числі щодо ППО", – додав президент.

Саміт НАТО 2024 року відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія, з 9 по 11 липня.

2 липня держсекретар США заявив, що Україна почує нові оголошення щодо протиповітряної оборони від союзників до саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня.

3 липня стало відомо, що США анонсують новий значний пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть ракети для протиповітряної оборони, а також боєприпаси для HIMARS та артилерії.

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