США оголосили новий пакет військової допомоги Україні: Пентагон купить ракети до Patriot
США анонсує новий значний пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть ракети для протиповітряної оборони, а також боєприпаси для HIMARS та артилерії. Про це під час брифінгу повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.
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Посадовиця не уточнила, на яку саме суму буде надано озброєння та скільки його буде.
До нового пакета увійшли ракети для систем ППО, боєприпаси для систем HIMARS, артилерійські снаряди та інші критичні засоби — їх вилучають з американських запасів за механізмом Presidential Drawdown Authority (PDA).
За PDA допомога надається з фонду адміністрації президента та наявних запасів Пентагону, механізм дозволяє американському лідеру швидко передавати оборонні товари та послуги із запасів держави для підтримки союзників.
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Проте також пакет включає й нове фінансування: Міноборони США використає його для закупівлі ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot і NASAMS. Це робиться, аби допомогти Україні захистити свої війська та міста від атак Росії з повітря, додала речниця Білого дому.
Це вже сьомий пакет, який президент США Джо Байден санкціонував після виділення $60,2 млрд для допомоги Україні.
- 13 червня Байден повідомив, що США спочатку надаватимуть системи ППО Patriot Україні, а вже потім – своїм замовникам з-поміж інших країн. 20 червня у Білому домі заявили: США передаватимуть ракети для систем ППО Patriot спочатку Україні, а вже потім всім іншим країнам-замовникам.
- 30 червня стало відомо, що армія США уклала контракт на виробництво 870 ракет Patriot вартістю $4,5 млрд.
- 2 липня держсекретар США заявив, що Україна почує нові оголошення щодо протиповітряної оборони від союзників до саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня.
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