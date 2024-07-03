США оголосили новий пакет військової допомоги Україні: Пентагон купить ракети до Patriot

Це вже сьомий пакет допомоги з моменту виділення $60,2 млрд

Patriot (Фото: DoD US)

США анонсує новий значний пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть ракети для протиповітряної оборони, а також боєприпаси для HIMARS та артилерії. Про це під час брифінгу повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

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Посадовиця не уточнила, на яку саме суму буде надано озброєння та скільки його буде.

До нового пакета увійшли ракети для систем ППО, боєприпаси для систем HIMARS, артилерійські снаряди та інші критичні засоби — їх вилучають з американських запасів за механізмом Presidential Drawdown Authority (PDA).

За PDA допомога надається з фонду адміністрації президента та наявних запасів Пентагону, механізм дозволяє американському лідеру швидко передавати оборонні товари та послуги із запасів держави для підтримки союзників.

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Проте також пакет включає й нове фінансування: Міноборони США використає його для закупівлі ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot і NASAMS. Це робиться, аби допомогти Україні захистити свої війська та міста від атак Росії з повітря, додала речниця Білого дому.

Це вже сьомий пакет, який президент США Джо Байден санкціонував після виділення $60,2 млрд для допомоги Україні.

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