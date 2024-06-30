США уклали контракт на закупівлю 870 ракет для Patriot на $4,5 млрд

Ця система озброєння є важливою для підтримки армії США, а також України та інших союзників, зазначив Дуглас Буш

Пускові установки Patriot (Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ)

Армія Сполучених Штатів уклала контракт з компанією Lockheed Martin на виробництво 870 ракет Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) вартістю $4,5 млрд. Про це повідомила пресслужба американських Збройних сил.

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"Цей багаторічний контракт відповідає зобов’язанню армії щодо стабілізації та розширення наших виробничих можливостей для цієї критично важливої ​​системи озброєння", – сказав помічник міністра сухопутних військ з питань закупівель, логістики та технологій Дуглас Буш.

Він зазначив, що ця система озброєння є життєво важливою для підтримки армії США, а також України та інших союзників у всьому світі.

У відомстві наголосили, що такі ракети мають значний попит. Вони захищають від вхідних загроз за допомогою технології hit-to-kill, при якій бойова частина влучає безпосередньо у ціль, завдаючи максимального ураження та збиваючи її з траєкторії польоту.

PAC-3 MSE здатна протидіяти тактичним балістичним ракетам, крилатим ракетам, гіперзвуковим ракетам та літакам.

13 червня Байден повідомив, що США спочатку надаватимуть системи ППО Patriot Україні, а вже потім – своїм замовникам з-поміж інших країн.

20 червня Кірбі заявив, що США передаватимуть ракети для систем ППО Patriot спочатку Україні, а вже потім всім іншим країнам-замовникам.

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