США заключили контракт на закупку 870 ракет для Patriot на $4,5 млрд

Эта система вооружения важна для поддержки армии США, а также Украины и других союзников, отметил Дуглас Буш

Пусковые установки Patriot (Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ)

Армия Соединенных Штатов заключила контракт с компанией Lockheed Martin на производство 870 ракет Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) стоимостью $4,5 млрд. Об этом сообщила пресс-служба американских Вооруженных сил.

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"Этот многолетний контракт отвечает обязательству армии по стабилизации и расширению наших производственных возможностей для этой критически важной системы вооружения", – сказал помощник министра сухопутных войск по вопросам закупок, логистики и технологий Дуглас Буш.

Он отметил, что эта система вооружения жизненно важна для поддержки армии США, а также Украины и других союзников во всем мире.

В ведомстве подчеркнули, что такие ракеты пользуются значительным спросом. Они защищают от входящих угроз с помощью технологии hit-to-kill, при которой боевая часть попадает непосредственно в цель, нанося максимальное поражение и сбивая ее с траектории полета.

PAC-3 MSE способна противодействовать тактическим баллистическим ракетам, крылатым ракетам, гиперзвуковым ракетам и самолетам.

13 июня Байден сообщил, что США сначала будут предоставлять системы ПВО Patriot Украине, а уже потом – своим заказчикам из других стран.

20 июня Кирби заявил, что США будут передавать ракеты для систем ПВО Patriot сначала Украине, а затем уже всем остальным странам-заказчикам.

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