Байден: США будут передавать Patriot сначала Украине, а уже после – своим заказчикам

Джо Байден (Фото: ЕРА/Ken Cedeno)

США сначала будут предоставлять системы противовоздушной обороны Patriot Украине, а уже потом – своим заказчикам из других стран. Об этом сообщил американский президент Джо Байден на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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"Мы имеем поддержку пяти стран по передаче систем Patriot Украине. Мы дадим знать тем странам, которые ожидают от нас поставок систем ПВО, что в будущем им нужно подождать. Все, что мы имеем, будет передаваться Украине, и только позже мы будем переходить к выполнение своих обязательств контрактных в другие страны", – рассказал он.

В свою очередь Зеленский заявил, что Украина с помощью США пытается достать себе пять Patriot у стран-союзников.

По словам Зеленского, партнеры работают над этим, но "Украина не получит систему завтра".

11 июня 2024 года Зеленский сообщил, что надеется, что союзники передадут Украине еще два-три Patriot в ближайшее время.

12 июня Нидерланды приняли решение о передаче Украине радиолокационной станции и трех пусковых установок в системы противовоздушной обороны Patriot.

13 июня глава Минобороны Германии заявил, что страна не сможет поставить Украине более трех обещанных систем противовоздушной обороны Patriot – у государства нет возможностей для передачи большего количества.

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