Зеленский: Ожидаем положительный результат относительно еще двух-трех Patriot

Украинский глава заявил, что пока не будет конкретизировать, с кем именно из союзников ведутся переговоры по усилению ПВО государства

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина ожидает в ближайшее время принятия решений от союзников относительно передачи Силам обороны дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot – речь идет о двух-трех комплексах. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

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У украинского главы спросили, можно ли сейчас ожидать новых решений от партнеров по передаче Украине дополнительных систем ПВО.

В ответ он отметил, что украинская сторона работает с США и "некоторыми другими европейскими партнерами" по этому поводу.

Зеленский сказал, что пока не хочет разглашать, с какими именно союзниками из Европы ведутся переговоры.

Однако, по его словам, сейчас Украина ожидает подтверждения решений стран относительно дополнительных комплексов.

"Ожидаем положительного результата в ближайшее время относительно двух-трех систем", – сказал украинский глава.

В конце марта Зеленский заявлял, что Украине нужно не менее пяти-семи систем Patriot для успешной работы украинских военных.

15 мая издание Bloomberg писало, что Белый дом рассматривает возможность предоставить Украине систему Patriot.

3 июня премьер Румынии Чолаку сообщил, что в его стране размышляют над передачей Украине Patriot.

11 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что передаст Силам обороны "в ближайшие недели и месяцы" третий Patriot.

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