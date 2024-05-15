Bloombrg: США могут передать Украине еще одну систему Patriot после просьбы Зеленского
Администрация американского президента Джо Байдена думает о передаче Украине дополнительной системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимных лиц, знакомых с этим вопросом.
Отмечается, что США хотят отправить еще одну батарею Patriot с радарами, понимая потребности Украины в ПВО.
Агентство пишет, что европейские союзники также работают над планами по отправке дополнительных систем противовоздушной обороны, однако их количество не уточняется.
В ходе визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев 14 мая президент Владимир Зеленский заявил ему, что для защиты Харькова и области нужны две дополнительные системы Patriot.
- 6 апреля Зеленский заявил, что Украине нужно 25 систем противовоздушной обороны Patriot по шесть-восемь батарей в каждой, чтобы полностью закрыть небо.
- 18 апреля глава МИД Украины призвал лидеров "Большой семерки" последовать примеру Германии и как можно быстрее поставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны.
- 13 мая советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности сообщил , что в "ближайшие дни" США объявят новый пакет военной помощи для Украины.
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