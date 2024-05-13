США предоставит Украине пакет помощи "в ближайшие дни" – советник Байдена
В ближайшие дни Соединенные Штаты объявят новый пакет военной помощи для Украины. Об этом на брифинге сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он анонсировал, что "в ближайшие дни" будет объявлено о новом пакете помощи Украине по программе PDA (presidential drawdown authority).
Согласно программе, помощь поступит из фонда администрации президента США и имеющихся запасов Пентагона.
По словам Салливана, Соединенные Штаты пытаются ускорить темпы поставок, признавая, что задержка с помощью поставила Украину "в яму" – и США пытаются помочь стране из нее выбраться "как можно скорее".
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- 20 апреля Палата представителей США 311 голосами одобрила помощь Украине.
- 24 апреля закон о помощи для Украины был одобрен Сенатом США. Впоследствии его подписал американский президент Джо Байден.
- В тот же день Пентагон объявил о новом пакете военной помощи на $1 млрд. Уже 10 мая США сообщили о пакете помощи на $400 млн.
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