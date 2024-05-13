США предоставит Украине пакет помощи "в ближайшие дни" – советник Байдена

Джейк Салливан (Фото: Shawm Thew/EPA)

В ближайшие дни Соединенные Штаты объявят новый пакет военной помощи для Украины. Об этом на брифинге сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Он анонсировал, что "в ближайшие дни" будет объявлено о новом пакете помощи Украине по программе PDA (presidential drawdown authority).

Согласно программе, помощь поступит из фонда администрации президента США и имеющихся запасов Пентагона.

По словам Салливана, Соединенные Штаты пытаются ускорить темпы поставок, признавая, что задержка с помощью поставила Украину "в яму" – и США пытаются помочь стране из нее выбраться "как можно скорее".

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20 апреля Палата представителей США 311 голосами одобрила помощь Украине.

24 апреля закон о помощи для Украины был одобрен Сенатом США. Впоследствии его подписал американский президент Джо Байден.

В тот же день Пентагон объявил о новом пакете военной помощи на $1 млрд. Уже 10 мая США сообщили о пакете помощи на $400 млн.

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