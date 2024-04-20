Палата представителей США одобрила долгожданный пакет помощи Украине более чем на $60 млрд
Палата представителей США поддержала законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине. Решение было принято на заседании вечером 20 апреля, трансляция ведется на официальном сайте Палаты представителей.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
После завершения трехминутного голосования американские законодатели начали аплодировать и скандировать "Ukraine! Ukraine! Ukraine! Ukraine!".
Новость дополняется...
- 17 апреля Джонсон сообщил, что Палата представителей будет голосовать за законопроект о помощи для Украины 20 апреля. В тот же день появился текст законопроекта.
- LIGA.net писала, что содержит пакет помощи США для Украины, и публиковала соответствующую инфографику. Известно, что для Украины выделят $60,84 млрд. Из них $23,2 млрд пойдут на пополнение американских вооружений, запасов и объектов.
Читайте также: Помощь для Украины. Блинкен призвал Конгресс США поторопиться: Может быть поздно