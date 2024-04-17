Голосование за помощь Украине в Конгрессе состоится 20 апреля

Майк Джонсон (Фото: EPA)

В субботу, 20 апреля, Палата представителей будет голосовать за законопроекты об иностранной помощи, включая финансирование для Украины. Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на заявление спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона.

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Джонсон заявил, что голосование состоится в субботу вечером. В Украине это будет ночь на воскресенье, 21 апреля. Разница во времени между Киевом и Вашингтоном составляет семь часов.

"Базовый текст будет иметь некоторые из наших нововведений относительно ответственного финансирования. Мы много говорили о концепции кредита для Украины. Конечно же этот фрагмент не выйдет за пределы. Общая концепция остается неизменной, куда будет направлено финансирование. И вы увидите, как Палата это рассмотрит", – заявил Джонсон, трансляция его выступления велась в телемарафоне.

16 апреля Джонсон заявил, что разобьет законопроект о помощи союзникам на четыре отдельные части. Предложение спикера Палаты представителей фактически отражает законопроект на $95 млрд помощи, проголосованный Сенатом, но разбивает ее на четыре части.

Во время своей предвыборной кампании в Южной Каролине экс-президент США Трамп предложил одолжить Украине деньги на военные нужды, пока в Конгрессе задерживается утверждение дальнейшей поддержки для ВСУ.

14 марта спикер Палаты представителей Джонсон выдвинул такое же предложение.

21 марта стало известно, что демократы в Конгрессе США поддерживают инициативу республиканцев о предоставлении Украине помощи в кредит.

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