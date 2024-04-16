Кирби: Предложение Джонсона о помощи "на первый взгляд" соответствует запросам Белого дома

Джон Кирби подчеркнул важность того, чтобы Украина и Израиль как можно быстрее получили необходимую помощь в сфере безопасности

Джон Кирби (Фото: EPA)

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби прокомментировал инициативу спикера Палаты представителей Майка Джонсона по ряду законопроектов по оказанию помощи Украине, Израилю и Тайваню. Он заявил, что это "на первый взгляд" соответствует запросам Белого дома. Об этом сообщает The Hill , ссылаясь на заявление Джона Кирби.

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По его словам, администрация американского президента Джо Байдена хочет увидеть эти законодательные инициативы, прежде чем делать окончательные выводы.

"На первый взгляд, действительно, кажется, что предложение спикера Джонсона на самом деле поможет нам выделить помощь Украине, помощь Израилю и необходимые ресурсы для Индо-Тихоокеанского региона. На первый взгляд, это выглядит так, мы просто хотим получить больше деталей", – пояснил он.

Кирби подчеркнул важность того, чтобы Украина и Израиль, которые "находятся под прицелом", как можно быстрее получили необходимую помощь в сфере безопасности от США. Белый дом рассчитывает, что это произойдет уже на этой неделе.

Издание добавило, американский президент обсуждал вчера вечером с Джонсоном это предложение по разделенным законопроектам.

16 апреля Джонсон заявил , что работа над одним из четырех отдельных законопроектов по финансированию американской помощи для Украины, Израиля, Тайваня, а также по другим приоритетам национальной безопасности, до сих пор продолжается.

Во время своей предвыборной кампании в Южной Каролине экс-президент США Трамп предложил одолжить Украине деньги на военные нужды, пока в Конгрессе задерживается утверждение дальнейшей поддержки для ВСУ.

одолжить Украине деньги на военные нужды, пока в Конгрессе задерживается утверждение дальнейшей поддержки для ВСУ. 14 марта спикер Палаты представителей Джонсон выдвинул такое же предложение.

такое же предложение. 21 марта стало известно, что демократы в Конгрессе США поддерживают инициативу республиканцев о предоставлении Украине помощи в кредит.