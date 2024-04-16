Зеленский – о решении Джонсона разделить помощь Украине и Израилю: Позор для мира

Президент заявил, что это говорит не о вопросах безопасности, а о "чистой политике и предстоящих выборах в США"

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский назвал "позором для мира" и "чистой политикой" решение спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона отделить помощь Израилю от Украины в соответствующем законопроекте. Об этом он заявил в интервью PBS News.

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Журналистка напомнила, что Джонсон на этой неделе заявил, что Палата представителей попытается проголосовать за помощь Израилю, но "остается неясно, войдет ли туда помощь Украине".

Зеленский заявил, что это "странно".

Отвечая на вопрос почему, президент сказал: "Это говорит о том, что это вопрос не безопасности тогда. Это совершенно чистая политика. И, если честно, это позор для мира, и просто позор для демократии и для всех, кто о демократии только говорит".

По его словам, если Конгресс вынесет на голосование отдельно помощь Украине и отдельно помощь Израилю, это будет иметь под собой чисто политический контекст.

"Это вопрос выборов в США. Когда весь мир говорит "Как же так, что Иран смог бить по Израилю?", нужно популистически помогать только Израилю и забыть, что происходит в Украине. Это чистая политика", – высказался глава государства.

15 апреля 2024 года лидер республиканцев в Сенате США Чак Шумер заявил, что лидеры Конгресса в телефонном разговоре с президентом Байденом достигли консенсуса о помощи Израилю и Украине.

16 апреля Джонсон заявил, что предлагает отдельно вынести на голосование помощь Израилю, помощь Украине и помощь Индо-Тихоокеанскому региону.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер и координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявили, что администрация президента Джо Байдена выступает против разделения помощи Украине и Израилю.

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