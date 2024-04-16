Спікер Палати Джонсон представив план: розділити допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню

Майк Джонсон (Фото: ЕРА, SHAWN THEW)

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що розіб'є законопроєкт про допомогу союзникам на чотири окремі частини. Про це повідомляють The Hill та Голос Америки.

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Зазначається, що пропозиція Джонсона фактично віддзеркалює законопроєкт на $95 млрд допомоги, проголосований Сенатом, але розбиває допомогу союзникам на чотири частини.

Окремо буде виноситися на голосування допомога Ізраїлю, допомога Україні та допомога для Індо-Тихоокеанського регіону.

За даними кореспондента Голосу Америки, четверта частина включатиме додаткові пропозиції: заборона в США соцмережі TikTok, можливість надання допомоги Україні у вигляді кредиту, конфіскація російських активів, санкції проти Ірану тощо.

Водночас поточний план спікера Палати не містить жодних положень про безпеку кордонів Сполучених Штатів, стверджує республіканець Кевін Херн.

На його думку, це може викликати спротив серед "жорстких консерваторів", які вважають, що будь-яка допомога Україні має супроводжуватись планом із захисту південного кордону.

15 квітня 2024 року лідер республіканців у Сенаті США Чак Шумер заявив, що лідери Конгресу у телефонній розмові з президентом Байденом досягли консенсусу щодо допомоги Ізраїлю та Україні.

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