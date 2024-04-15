Сенатор: Лідери Конгресу досягли згоди щодо допомоги Ізраїлю та Україні

Найкращий спосіб надіслати допомогу Ізраїлю та Україні – це розглянути та ухвалити в Палаті представників допомогу обом країнам, заявив Шумер

Чак Шумер (Фото: ЕРА)

Лідери американського Конгресу у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом досягли консенсусу щодо допомоги Ізраїлю та Україні. Про це повідомляє ABC News з посиланням на заяву лідера більшості у Сенаті демократа Чака Шумера.

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Сенатор сподівається, що цього тижня можна буде "щось зробити, щоб допомогти обом країнам".

Найкращий спосіб надіслати допомогу Ізраїлю та Україні – це розглянути та ухвалити в Палаті представників схвалену сенатом додаткову програму національної безпеки, яка містить допомогу обом країнам, констатував Шумер.

Раніше лідер республіканців у Палаті представників Конгресу США Стів Скаліз заявив, що на тлі атаки Ірану на Ізраїль, Палата представників наступного тижня змістить свій раніше оголошений графік, щоб натомість розглянути допомогу Ізраїлю.

Того самого дня спікер Палати Майк Джонсон підтвердив, що він винесе на розгляд допомогу і Україні. Водночас деталі цього досі невідомі.

Після переговорів з 45-м президентом США Дональдом Трампом, Джонсон сказав, що той підтримує надання Україні кредитів замість грантів і використання російських активів для оплати нової допомоги. За його словами, ці елементи можуть бути частиною пакета допомоги.

"Це ідеї, які, на мою думку, можуть отримати консенсус", – заявив він.

Пізно ввечері 13 квітня 2024 року пресслужба ЦАХАЛ повідомила, що Іран запустив зі своєї території безпілотники в бік Ізраїлю.

Американський президент Джо Байден публічно заявив, що війська США допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети, запущені Іраном.

Міністерство закордонних справ засудило масовану атаку Ірану на Ізраїль, закликавши не допустити масштабнішого регіонального конфлікту.

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