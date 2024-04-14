Байден підтвердив, що США допомогли Ізраїлю збити майже всі іранські ракети та дрони

Президент США опублікував офіційне звернення до Ізраїлю на тлі атаки Ірану на країну

Джо Байден (Фото: ОП)

Президент США Джо Байден заявив, що американські військові допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети, запущені Іраном у ніч проти 14 квітня. Про це йдеться в офіційному повідомленні, опублікованому пресслужбою Білого дому.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"За моєю вказівкою, щоб підтримати оборону Ізраїлю, американські військові протягом минулого тижня перекинули в регіон літаки й есмінці ПРО", – заявив американський лідер.

За його словами, завдяки цим перекиданням і "надзвичайній майстерності наших військовослужбовців" ми допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники й ракети.

Байден заявив, що говорив з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, висловивши йому свою відданість.

"Я сказав йому, що Ізраїль продемонстрував неабияку здатність захищатися і відбивати навіть безпрецедентні атаки, посилюючи чіткий сигнал своїм ворогам, що вони не можуть ефективно погрожувати безпеці Ізраїлю", – сказав президент США.

Пізно ввечері 13 квітня 2024 року пресслужба ЦАХАЛ повідомила, що Іран запустив зі своєї території безпілотники в бік Ізраїлю.

Лідер республіканців у Палаті представників Конгресу США Стів Скаліз заявив, що наступного тижня Палата терміново розгляне допомогу Ізраїлю.

Читайте також: CNN: Іран запустив по Ізраїлю понад 200 ракет і безпілотників. Частину дронів перехопили