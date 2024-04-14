Байден підтвердив, що США допомогли Ізраїлю збити майже всі іранські ракети та дрони
Президент США Джо Байден заявив, що американські військові допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети, запущені Іраном у ніч проти 14 квітня. Про це йдеться в офіційному повідомленні, опублікованому пресслужбою Білого дому.
"За моєю вказівкою, щоб підтримати оборону Ізраїлю, американські військові протягом минулого тижня перекинули в регіон літаки й есмінці ПРО", – заявив американський лідер.
За його словами, завдяки цим перекиданням і "надзвичайній майстерності наших військовослужбовців" ми допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники й ракети.
Байден заявив, що говорив з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, висловивши йому свою відданість.
"Я сказав йому, що Ізраїль продемонстрував неабияку здатність захищатися і відбивати навіть безпрецедентні атаки, посилюючи чіткий сигнал своїм ворогам, що вони не можуть ефективно погрожувати безпеці Ізраїлю", – сказав президент США.
- Пізно ввечері 13 квітня 2024 року пресслужба ЦАХАЛ повідомила, що Іран запустив зі своєї території безпілотники в бік Ізраїлю.
- Лідер республіканців у Палаті представників Конгресу США Стів Скаліз заявив, що наступного тижня Палата терміново розгляне допомогу Ізраїлю.
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