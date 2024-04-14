Байден подтвердил, что США помогли Израилю сбить почти все иранские ракеты и дроны

Президент США опубликовал официальное обращение в Израиль на фоне атаки Ирана на страну

Джо Байден (Фото: ОП)

Президент США Джо Байден заявил, что американские военные помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты, запущенные Ираном в ночь на 14 апреля. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном пресс-службой Белого дома.

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"По моему указанию, чтобы поддержать оборону Израиля, американские военные в течение прошлой недели перебросили в регион самолеты и эсминцы ПРО", – заявил американский лидер.

По его словам, благодаря этим перебрасываниям и "чрезвычайному мастерству наших военнослужащих" мы помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты.

Байден заявил, что говорил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, выразив ему свою преданность.

"Я сказал ему, что Израиль продемонстрировал недюжинную способность защищаться и отражать даже беспрецедентные атаки, усиливая четкий сигнал своим врагам, что они не могут эффективно угрожать безопасности Израиля", – сказал президент США.

Поздно вечером 13 апреля 2024 года пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Иран запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля.

Лидер республиканцев в Палате представителей Конгресса США Стив Скализ заявил, что на следующей неделе Палата срочно рассмотрит помощь Израилю.

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