Ізраїль офіційно підтвердив, що Іран почав атаку дронами

Повітряний простір Ізраїлю буде закрито з 00:30 на тлі нападу Ірану

Ілюстративне фото - Міноборони Ізраїлю

Іран запустив зі своєї території безпілотники в бік Ізраїлю, повідомила пресслужба ЦАХАЛ пізно ввечері 13 квітня.

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"Група протиповітряної оборони ЦАХАЛ перебуває у стані підвищеної готовності разом із винищувачами і кораблями ВМС Ізраїлю, які виконують оборонну місію в повітряному просторі Ізраїлю", – йдеться в повідомленні.

Речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі підтвердив, що "десятки безпілотників", запущених з Ірану, прямують в бік Ізраїлю, передає Times of Israel.

Управління аеропортів Ізраїлю повідомило, що повітряний простір країни буде закрито з 00:30 на тлі нападу Ірану на Ізраїль.

Раніше сьогодні в Ізраїлі ввели нові обмеження на збори цивільних осіб через загрозу нападу Ірану, повністю заборонили освітню діяльність, а міністр оборони країни провів зустріч з керівництвом армії на тлі загрози атаки.

ДОПОВНЕНО О 23:40. У Білому домі повідомили, що президент США Джо Байден зустрінеться зі своєю групою національної безпеки, щоб обговорити триваючий удар Ірану по Ізраїлю.

ДОПОВНЕНО О 23:47. Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу записав відеозвернення до громадян, заявивши, що "держава Ізраїль сильна, ЦАХАЛ сильний, народ Ізраїлю сильний".

"Разом ми вистоїмо, і з божою поміччю – разом усіх ворогів подолаємо", – запевнив він.

ДОПОВНЕНО О 23:50. ЦАХАЛ повідомив, що раніше сьогодні з Лівану також були запущені БпЛА у напрямку Кфар-Блюма та Ханіти на півночі Ізраїлю. У відповідь винищувачі та артилерія ЦАХАЛу завдали ударів по терористичних об'єктах Хезболли в районах Ель-Хараїб, Вардія та Хілат аль-Даба. Серед уражених цілей – терористична інфраструктура та військові пости.