Ізраїль готується до можливої атаки з боку Ірану, введено низку обмежень
В Ізраїлі впроваджено нові обмеження на зібрання цивільних осіб через загрозу нападу з боку Ірану, а міністр оборони країни проводить зустріч із керівництвом армії на тлі загрози атаки. Про це повідомляють пресслужба ЦАХАЛ і видання Times of Israel.
В ЦАХАЛ повідомили, що заборонено освітню діяльність по всій країні та забороняються зібрання людей чисельністю понад 1000 осіб.
У деяких районах, наприклад, поблизу кордону з Газою та Ліваном, уже діють більш суворі обмеження на зібрання.
Обмеження діятимуть до 23:00 понеділка, 15 квітня.
Прессекретар ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі запевнив, що протиповітряна оборона Ізраїлю перебуває у стані готовності, як і десятки ізраїльських літаків у небі.
Times of Israel повідомляє, що на тлі очікуваної атаки Ірану міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант проводить зустріч із начальником штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенантом Герці Галеві та іншими представниками оборонних структур.
Також, за даними журналістів, прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу нібито вирішив скликати військовий кабінет, а потім ширший кабінет із питань безпеки на тлі очікуваного удару з боку Ірану. Однак офіційних повідомлень про це не було.
- 5 квітня в CNN повідомляли, що США перебувають у стані підвищеної готовності через можливий напад з боку Ірану, припускаючи, що атака може відбутися найближчого тижня на ізраїльські чи американські посольства на Близькому Сході.
- 12 квітня у CNN знову писали, що США очікують "прямого нападу" на Ізраїль з боку Ірану.