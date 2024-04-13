Ізраїль готується до можливої атаки з боку Ірану, введено низку обмежень

В ЦАХАЛ повідомили, що заборонено освітню діяльність по всій країні, а зібрання людей обмежуються до 1000 осіб

ЦАХАЛ (Фото - ЕРА)

В Ізраїлі впроваджено нові обмеження на зібрання цивільних осіб через загрозу нападу з боку Ірану, а міністр оборони країни проводить зустріч із керівництвом армії на тлі загрози атаки. Про це повідомляють пресслужба ЦАХАЛ і видання Times of Israel.

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В ЦАХАЛ повідомили, що заборонено освітню діяльність по всій країні та забороняються зібрання людей чисельністю понад 1000 осіб.

У деяких районах, наприклад, поблизу кордону з Газою та Ліваном, уже діють більш суворі обмеження на зібрання.

Обмеження діятимуть до 23:00 понеділка, 15 квітня.

Прессекретар ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі запевнив, що протиповітряна оборона Ізраїлю перебуває у стані готовності, як і десятки ізраїльських літаків у небі.

Times of Israel повідомляє, що на тлі очікуваної атаки Ірану міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант проводить зустріч із начальником штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенантом Герці Галеві та іншими представниками оборонних структур.

Також, за даними журналістів, прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу нібито вирішив скликати військовий кабінет, а потім ширший кабінет із питань безпеки на тлі очікуваного удару з боку Ірану. Однак офіційних повідомлень про це не було.