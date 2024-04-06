США очікують на атаку Ірану через можливий авіаудар Ізраїлю по консульству в Сирії – CNN

3 квітня в Ірані погрожують Ізраїлю за "злочин агресії проти іранського консульства в Дамаску"

Мусульмани-шиїти Кашміру переступають через прапори Ізраїлю та США під час акції протесту. Ілюстративне зображення (Фото: EPA/FAROOQ KHAN)

США перебувають у стані підвищеної готовності через можливу значну атаку з боку Ірану, припускаючи, що ця атака може відбутися найближчого тижня на ізраїльські чи американські посольства на Близькому Сході. Про це повідомив виданню CNN високопоставлений чиновник адміністрації США.

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Співрозмовник видання зазначив, що це сталося після авіаудару по Сирії, під час якого, ймовірно, загинули семеро членів гвардії Ірану. Чиновники США наразі вважають, що напад з боку Ірану є "неминучим". Цей погляд поділяють їхні ізраїльські колеги.

Видання зазначило, що ймовірна атака Ірану була основною темою обговорення під час телефонної розмови американського президента Джо Байдена з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу 4 квітня.

Чиновник зауважив, що станом на 5 квітня обидва уряди не знали, коли і як Іран планує завдати удару у відповідь.

Інший офіційний представник США у коментарі CNN повідомив, що Вашингтон також розглядає можливість нападу Ірану на американські активи в регіоні. За його словами, це може статися протягом тижня.

"США не були причетні до удару, і ми не знали про це заздалегідь", — сказав представник Ради національної безпеки у коментарі виданню на початку цього тижня.

Іранські офіційні особи повторили 3 квітня погрози на адресу Ізраїлю після авіаудару ЦАХАЛ по консульству Ірану в Сирії.

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