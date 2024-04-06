США очікують на атаку Ірану через можливий авіаудар Ізраїлю по консульству в Сирії – CNN
США перебувають у стані підвищеної готовності через можливу значну атаку з боку Ірану, припускаючи, що ця атака може відбутися найближчого тижня на ізраїльські чи американські посольства на Близькому Сході. Про це повідомив виданню CNN високопоставлений чиновник адміністрації США.
Співрозмовник видання зазначив, що це сталося після авіаудару по Сирії, під час якого, ймовірно, загинули семеро членів гвардії Ірану. Чиновники США наразі вважають, що напад з боку Ірану є "неминучим". Цей погляд поділяють їхні ізраїльські колеги.
Видання зазначило, що ймовірна атака Ірану була основною темою обговорення під час телефонної розмови американського президента Джо Байдена з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу 4 квітня.
Чиновник зауважив, що станом на 5 квітня обидва уряди не знали, коли і як Іран планує завдати удару у відповідь.
Інший офіційний представник США у коментарі CNN повідомив, що Вашингтон також розглядає можливість нападу Ірану на американські активи в регіоні. За його словами, це може статися протягом тижня.
"США не були причетні до удару, і ми не знали про це заздалегідь", — сказав представник Ради національної безпеки у коментарі виданню на початку цього тижня.
- Іранські офіційні особи повторили 3 квітня погрози на адресу Ізраїлю після авіаудару ЦАХАЛ по консульству Ірану в Сирії.
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