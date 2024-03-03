Американський генерал: Росія і Китай до 2035 року можуть наздогнати США у ядерній зброї

Ентоні Коттон заявив, що окремо Китай упродовж 10 років досягне паритету зі США у ядерних озброєннях наземного базування

Ентоні Коттон (Скриншот)

Упродовж 10 років Росія та Китай можуть наздогнати США у кількості ядерних озброєнь. Про це на слуханнях Комітету Сенату США зі збройних сил заявив генерал Ентоні Коттон, командувач Стратегічного командування США.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, за наявності "приголомшливо швидкого" розвитку ядерних озброєнь у Росії та Китаї, до 2035 року спільна кількість ядерних озброєнь цих двох країн перевищить кількість ядерних озброєнь у США.

При цьому Китай досягне паритету зі США у ядерних озброєннях наземного базування, вважає Коттон.

Крім Москви та Пекіна, зусилля й амбіції у сфері ядерних озброєнь Північної Кореї та Ірану "додають новий вимір складності до стратегічних розрахунків США", додав американський генерал.

У зв'язку з цим Коттон наголосив на необхідності продовження швидкої модернізації американських систем ядерних озброєнь, але уточнив, що стратегічні ядерні сили США "готові битися сьогодні".

Колишній посол США в Україні Джон Хербст в інтерв'ю LIGA.net заявив, що російський диктатор Володимир Путін неодноразово лякав американського лідера Джо Байдена ядерною зброєю, тому Вашингтон нерішуче поводиться в питанні допомоги Україні.

18 лютого 2024 року держсекретар США Ентоні Блінкен розказав міністрам закордонних справ Індії та Китаю про те, що Росія, ймовірно, збирається розмістити ядерну зброю в космосі, й попросив вплинути на неї.

Читайте також: Путін знову почав погрожувати світові ядерною війною. Китай відреагував: Переможців не буде

