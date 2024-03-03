Американський генерал: Росія і Китай до 2035 року можуть наздогнати США у ядерній зброї
Упродовж 10 років Росія та Китай можуть наздогнати США у кількості ядерних озброєнь. Про це на слуханнях Комітету Сенату США зі збройних сил заявив генерал Ентоні Коттон, командувач Стратегічного командування США.
За його словами, за наявності "приголомшливо швидкого" розвитку ядерних озброєнь у Росії та Китаї, до 2035 року спільна кількість ядерних озброєнь цих двох країн перевищить кількість ядерних озброєнь у США.
При цьому Китай досягне паритету зі США у ядерних озброєннях наземного базування, вважає Коттон.
Крім Москви та Пекіна, зусилля й амбіції у сфері ядерних озброєнь Північної Кореї та Ірану "додають новий вимір складності до стратегічних розрахунків США", додав американський генерал.
У зв'язку з цим Коттон наголосив на необхідності продовження швидкої модернізації американських систем ядерних озброєнь, але уточнив, що стратегічні ядерні сили США "готові битися сьогодні".
- Колишній посол США в Україні Джон Хербст в інтерв'ю LIGA.net заявив, що російський диктатор Володимир Путін неодноразово лякав американського лідера Джо Байдена ядерною зброєю, тому Вашингтон нерішуче поводиться в питанні допомоги Україні.
- 18 лютого 2024 року держсекретар США Ентоні Блінкен розказав міністрам закордонних справ Індії та Китаю про те, що Росія, ймовірно, збирається розмістити ядерну зброю в космосі, й попросив вплинути на неї.
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