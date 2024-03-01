Путін знову почав погрожувати світові ядерною війною. Китай відреагував: Переможців не буде
Диктатор Володимир Путін у посланні до Федеральних зборів 29 лютого почав погрожувати миру ядерною війною. У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що у такому конфлікті не буде переможців. Про це повідомила речниця МЗС КНР Мао Нін, цитує її Укрінформ.
За її словами, Китай закликає "всі сторони зберігати стриманість, оскільки у ядерній війні не буде переможців".
"У січні 2022 року лідери п'яти держав з ядерною зброєю зробили спільну заяву про те, що ядерну війну неможливо виграти й не можна починати. Китай завжди стверджував, що всі держави з ядерною зброєю повинні дотримуватися концепції спільної безпеки, підтримувати глобальний стратегічний баланс і стабільність", — сказала дипломатка.
У своєму виступі Путін заявив, що "у стані повної готовності до гарантованого застосування знаходяться стратегічні ядерні сили РФ".
Раніше стало відомо, що з 2 березня Лі Хуей відвідає Росію, штаб-квартиру Європейського Союзу у Брюсселі, Польщу, Україну, Німеччину та Францію.
Нещодавно міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив українському колезі Дмитру Кулебі під час зустрічі у Мюнхені, що Пекін не продає летальну зброю Росії. Також він вкотре виступив "за мир" та переговори між Україною та РФ.
- 15 січня представниця Міністерства закордонних справ Китаю заявила, що Пекін підтримає всі зусилля, які допоможуть відновити мир в Україні. Раніше ідею залучити КНР до мирних переговорів озвучив голова Офісу президента Єрмак.
- У той же день президент Зеленський зазначив, що КНР відіграє велику роль у світі, тому Україна "хотіла б, щоб Китай теж був залучений до формули, до саміту".
- 17 січня глава держави заявив, що прем'єр Шмигаль зустрінеться з китайським колегою Лі Цяном на полях Давоського форуму. Він додав, що зустрівся б із китайською делегацією та лідером КНР, але їх немає в Давосі.
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