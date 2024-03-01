Путін знову почав погрожувати світові ядерною війною. Китай відреагував: Переможців не буде

Мао Нін нагадала, що у 2022 році лідери п'яти ядерних держав зробили заяву про неприпустимість ядерної війни

Володимир Путін (Фото: EPA)

Диктатор Володимир Путін у посланні до Федеральних зборів 29 лютого почав погрожувати миру ядерною війною. У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що у такому конфлікті не буде переможців. Про це повідомила речниця МЗС КНР Мао Нін, цитує її Укрінформ.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За її словами, Китай закликає "всі сторони зберігати стриманість, оскільки у ядерній війні не буде переможців".

"У січні 2022 року лідери п'яти держав з ядерною зброєю зробили спільну заяву про те, що ядерну війну неможливо виграти й не можна починати. Китай завжди стверджував, що всі держави з ядерною зброєю повинні дотримуватися концепції спільної безпеки, підтримувати глобальний стратегічний баланс і стабільність", — сказала дипломатка.

У своєму виступі Путін заявив, що "у стані повної готовності до гарантованого застосування знаходяться стратегічні ядерні сили РФ".

Раніше стало відомо, що з 2 березня Лі Хуей відвідає Росію, штаб-квартиру Європейського Союзу у Брюсселі, Польщу, Україну, Німеччину та Францію.

Нещодавно міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив українському колезі Дмитру Кулебі під час зустрічі у Мюнхені, що Пекін не продає летальну зброю Росії. Також він вкотре виступив "за мир" та переговори між Україною та РФ.

ДОВІДКА Китай постійно заперечує звинувачення в тому, що перебуває на боці РФ у її війні проти України, розповідаючи про свою нібито "нейтральну позицію". Пекін представив свій власний мирний план щодо України, який не містить конкретних кроків для припинення війни. Китай постійно заперечує звинувачення в тому, що перебуває на боці РФ у її війні проти України, розповідаючи про свою нібито "нейтральну позицію". Пекін представив свій власний мирний план щодо України, який не містить конкретних кроків для припинення війни.

15 січня представниця Міністерства закордонних справ Китаю заявила, що Пекін підтримає всі зусилля, які допоможуть відновити мир в Україні. Раніше ідею залучити КНР до мирних переговорів озвучив голова Офісу президента Єрмак.

У той же день президент Зеленський зазначив, що КНР відіграє велику роль у світі, тому Україна "хотіла б, щоб Китай теж був залучений до формули, до саміту".

17 січня глава держави заявив, що прем'єр Шмигаль зустрінеться з китайським колегою Лі Цяном на полях Давоського форуму. Він додав, що зустрівся б із китайською делегацією та лідером КНР, але їх немає в Давосі.

Дивіться також: Міністр оборони Китаю заявив Шойгу про "підтримку Росії в українському питанні" – відео