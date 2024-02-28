В Україну приїде посланець Сі Цзіньпіна Лі Хуей — заява МЗС Китаю

Окрім України, Лі Хуей також приїде до Росії, Брюсселя, Польщі, Німеччини та Франції

Лі Хуей (Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV)

В Україну на початку березня приїде спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей. Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін.

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За її словами, починаючи з 2 березня, Лі відвідає Росію, штаб-квартиру Європейського Союзу в Брюсселі, Польщу, Україну, Німеччину та Францію.

Він проведе "другий раунд човникової дипломатії для сприяння політичному рішенню української кризи".

Нещодавно міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив українському колезі Дмитру Кулебі під час зустрічі в Мюнхені, що Пекін не продає летальну зброю Росії. Також він вкотре виступив "за мир" та переговори між Україною та РФ.

ДОВІДКА Китай постійно заперечує звинувачення в тому, що перебуває на боці РФ у її війні проти України, розповідаючи про свою нібито "нейтральну позицію". Пекін представив свій власний мирний план щодо України, який не містить конкретних кроків для припинення війни. Китай постійно заперечує звинувачення в тому, що перебуває на боці РФ у її війні проти України, розповідаючи про свою нібито "нейтральну позицію". Пекін представив свій власний мирний план щодо України, який не містить конкретних кроків для припинення війни.

15 січня представниця Міністерства закордонних справ Китаю заявила, що Пекін підтримає всі зусилля, які допоможуть відновити мир в Україні. Раніше ідею залучити КНР до мирних переговорів озвучив голова Офісу президента Єрмак.

Того самого дня президент Зеленський зазначив, що КНР відіграє велику роль у світі, тому Україна "хотіла б, щоб Китай теж був залучений до формули, до саміту".

17 січня глава держави заявив, що прем'єр Шмигаль зустрінеться з китайським колегою Лі Цяном на полях Давоського форуму. Він додав, що зустрівся б із китайською делегацією та лідером КНР, але їх немає в Давосі.

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