В Україну приїде посланець Сі Цзіньпіна Лі Хуей — заява МЗС Китаю
В Україну на початку березня приїде спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей. Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін.
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За її словами, починаючи з 2 березня, Лі відвідає Росію, штаб-квартиру Європейського Союзу в Брюсселі, Польщу, Україну, Німеччину та Францію.
Він проведе "другий раунд човникової дипломатії для сприяння політичному рішенню української кризи".
Нещодавно міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив українському колезі Дмитру Кулебі під час зустрічі в Мюнхені, що Пекін не продає летальну зброю Росії. Також він вкотре виступив "за мир" та переговори між Україною та РФ.
ДОВІДКАКитай постійно заперечує звинувачення в тому, що перебуває на боці РФ у її війні проти України, розповідаючи про свою нібито "нейтральну позицію". Пекін представив свій власний мирний план щодо України, який не містить конкретних кроків для припинення війни.
- 15 січня представниця Міністерства закордонних справ Китаю заявила, що Пекін підтримає всі зусилля, які допоможуть відновити мир в Україні. Раніше ідею залучити КНР до мирних переговорів озвучив голова Офісу президента Єрмак.
- Того самого дня президент Зеленський зазначив, що КНР відіграє велику роль у світі, тому Україна "хотіла б, щоб Китай теж був залучений до формули, до саміту".
- 17 січня глава держави заявив, що прем'єр Шмигаль зустрінеться з китайським колегою Лі Цяном на полях Давоського форуму. Він додав, що зустрівся б із китайською делегацією та лідером КНР, але їх немає в Давосі.
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