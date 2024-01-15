Україна хоче залучити Китай до переговорів про мир. У Пекіні згодні
Речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила на брифінгу, що Пекін підтримає всі зусилля, які допоможуть відновити мир в Україні. Раніше ідею залучити КНР до мирних переговорів озвучив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Яким чином Китай може сприяти дипломатії — Єрмак не уточнив.
На брифінгу Мао попросили прокоментувати пропозицію України.
"Китай підтримує зв’язок зі сторонами конфлікту та продовжуватиме працювати з міжнародною спільнотою, відігравати конструктивну роль у пошуку шляхів політичного врегулювання кризи", – відповіла вона.
За її словами, позиція Китаю щодо війни в Україні "послідовна і чітка від самого початку", її суть полягає в пошуку рішення шляхом переговорів.
15 січня президент Володимир Зеленський розпочне робочий візит до Швейцарії.
Під час візиту він зустрінеться з головами обох палат парламенту Швейцарії, лідерами партій, президентом Швейцарії, візьме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі та проведе низку двосторонніх зустрічей.
- 17 жовтня 2023 року диктатор РФ Путін прибув до Китаю. Це був перший виїзд за межі колишнього СРСР, відколи 17 березня МКС видав ордер на його арешт.
- У ГУР вважають, що від візиту Путіна до Китаю "фурору не сталося", а позиція КНР щодо війни РФ проти України жодним чином не змінилася.
- За даними Пентагону, Росія масово закуповує дрони, стрілецьку зброю та товари подвійного призначення у китайських компаній.
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