Україна хоче залучити Китай до переговорів про мир. У Пекіні згодні

У МЗС КНР заявили, що "підтримують зв'язок зі сторонами конфлікту та продовжують шукати шляхи його припинення"

Мао Нін (Фото: пресслужба МЗС КНР)

Речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила на брифінгу, що Пекін підтримає всі зусилля, які допоможуть відновити мир в Україні. Раніше ідею залучити КНР до мирних переговорів озвучив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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Яким чином Китай може сприяти дипломатії — Єрмак не уточнив.

На брифінгу Мао попросили прокоментувати пропозицію України.

"Китай підтримує зв’язок зі сторонами конфлікту та продовжуватиме працювати з міжнародною спільнотою, відігравати конструктивну роль у пошуку шляхів політичного врегулювання кризи", – відповіла вона.

За її словами, позиція Китаю щодо війни в Україні "послідовна і чітка від самого початку", її суть полягає в пошуку рішення шляхом переговорів.

15 січня президент Володимир Зеленський розпочне робочий візит до Швейцарії.

Під час візиту він зустрінеться з головами обох палат парламенту Швейцарії, лідерами партій, президентом Швейцарії, візьме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі та проведе низку двосторонніх зустрічей.

17 жовтня 2023 року диктатор РФ Путін прибув до Китаю. Це був перший виїзд за межі колишнього СРСР, відколи 17 березня МКС видав ордер на його арешт.

У ГУР вважають, що від візиту Путіна до Китаю "фурору не сталося", а позиція КНР щодо війни РФ проти України жодним чином не змінилася.

За даними Пентагону, Росія масово закуповує дрони, стрілецьку зброю та товари подвійного призначення у китайських компаній.

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