Офіційно: Зеленський завтра розпочинає робочий візит до Швейцарії

Зеленський зустрінеться з парламентськими лідерами та президентом Швейцарії, а також візьме участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі

Володимир Зеленський (Фото - Офіс президента)

15 січня президент Володимир Зеленський розпочне робочий візит до Швейцарії. Про це повідомляє Офіс президента.

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Під час візиту Зеленський зустрінеться з головами обох палат парламенту Швейцарії, лідерами партій, президентом Швейцарії, візьме участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі та проведе низку двосторонніх зустрічей.

14 січня в Давосі розпочалася четверта зустріч радників із національної безпеки та зовнішньої політики щодо принципів відновлення миру в Україні.

"Формула миру" є фундаментом для переговорів, проте "так чи інакше Росію доведеться до них залучати", вважає глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

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