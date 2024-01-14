Офіційно: Зеленський завтра розпочинає робочий візит до Швейцарії
15 січня президент Володимир Зеленський розпочне робочий візит до Швейцарії. Про це повідомляє Офіс президента.
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Під час візиту Зеленський зустрінеться з головами обох палат парламенту Швейцарії, лідерами партій, президентом Швейцарії, візьме участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі та проведе низку двосторонніх зустрічей.
- 14 січня в Давосі розпочалася четверта зустріч радників із національної безпеки та зовнішньої політики щодо принципів відновлення миру в Україні.
- "Формула миру" є фундаментом для переговорів, проте "так чи інакше Росію доведеться до них залучати", вважає глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс.
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