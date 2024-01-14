Офіційно: Зеленський завтра розпочинає робочий візит до Швейцарії
Володимир Зеленський (Фото - Офіс президента)

15 січня президент Володимир Зеленський розпочне робочий візит до Швейцарії. Про це повідомляє Офіс президента.

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Під час візиту Зеленський зустрінеться з головами обох палат парламенту Швейцарії, лідерами партій, президентом Швейцарії, візьме участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі та проведе низку двосторонніх зустрічей.

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Володимир ЗеленськийшвейцаріявізитДавосвсесвітній економічний форум