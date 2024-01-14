Официально: Зеленский завтра начинает рабочий визит в Швейцарию
15 января президент Владимир Зеленский начнет рабочий визит в Швейцарию. Об этом сообщает Офис президента.
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В ходе визита Зеленский встретится с главами обеих палат парламента Швейцарии, лидерами партий, президентом Швейцарии, примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и проведет ряд двусторонних встреч.
- 14 января в Давосе началась четвертая встреча советников по национальной безопасности и внешней политике по вопросу принципов восстановления мира в Украине.
- "Формула мира" является фундаментом для переговоров, однако "так или иначе Россию придется к ним привлекать", считает глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис.
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