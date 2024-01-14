Давос: Украина предложила разработать международный механизм для вывода войск РФ

Министр обороны презентовал в Давосе пункт украинской "формулы мира", который требует полного вывода российских войск из Украины

Рустем Умеров (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Украина предложила в Давосе разработать международный механизм вывода российских войск и создать для этого рабочую группу на уровне министров обороны и советников по нацбезопасности. Об этом написал в Facebook министр обороны Рустем Умеров.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Умеров сообщил, что презентовал на совещании в Давосе пункт украинский "формулы мира", который требует полного вывода российских войск из Украины.

"Подчеркнул, что невозможно говорить о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины без полного вывода и разоружения российских войск и террористических организаций с временно оккупированных территорий", – отметил министр.

По его словам, Украина предлагает создать международную рабочую группу на уровне министров обороны и советников по национальной безопасности, которая должна будет разработать механизм вывода войск РФ.

14 января в Давосе началась четвертая встреча советников по национальной безопасности и внешней политике по вопросу принципов восстановления мира в Украине. Количество представленных стран и международных организаций по сравнению с октябрьской встречей на Мальте увеличилось на 20% – с 66 до 81.