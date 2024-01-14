Давос: Украина предложила разработать международный механизм для вывода войск РФ
Украина предложила в Давосе разработать международный механизм вывода российских войск и создать для этого рабочую группу на уровне министров обороны и советников по нацбезопасности. Об этом написал в Facebook министр обороны Рустем Умеров.
Умеров сообщил, что презентовал на совещании в Давосе пункт украинский "формулы мира", который требует полного вывода российских войск из Украины.
"Подчеркнул, что невозможно говорить о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины без полного вывода и разоружения российских войск и террористических организаций с временно оккупированных территорий", – отметил министр.
По его словам, Украина предлагает создать международную рабочую группу на уровне министров обороны и советников по национальной безопасности, которая должна будет разработать механизм вывода войск РФ.
14 января в Давосе началась четвертая встреча советников по национальной безопасности и внешней политике по вопросу принципов восстановления мира в Украине. Количество представленных стран и международных организаций по сравнению с октябрьской встречей на Мальте увеличилось на 20% – с 66 до 81.
- Формула мира Зеленского была представлена на саммите G20 в ноябре 2022 года.
- С лета 2023 года ее воплощение начали обсуждать на международном уровне. В июне первая такая встреча состоялась в Дании, в августе – в Саудовской Аравии, в октябре – на Мальте.