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В Саудовской Аравии стартовали двухдневные переговоры об окончании войны

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2023, 16:43
В Саудовской Аравии стартовали двухдневные переговоры об окончании войны - Фото
Фото - depositphotos

В Саудовской Аравии стартовал саммит в Джидде, на котором высокопоставленные чиновники из примерно 40 стран, но не из России, будут работать над разработкой ключевых принципов того, как покончить с российским вторжением в Украину. Об этом сообщает Al Arabiya.

Двухдневная встреча является частью дипломатического стремления Украины заручиться поддержкой государств, кроме своих основных западных партнеров, и обратиться к странам Глобального Юга, которые пока не хотят занимать какую-либо сторону в конфликте.

Россия в саммите не участвует, но Кремль заявил, что будет "следить" за встречей. Китай, имеющий прочные связи с Россией, заявил вчера, что направит для переговоров спецпредставителя по евразийским делам.

  • 5-6 августа в Саудовской Аравии были запланированы переговоры об окончании войны в Украине, на которые пригласили представителей 30 стран мира, но без России.
  • Украина и западные официальные лица надеются, что эти переговоры позволят позже – до конца года – провести мирный саммит, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы окончания войны и усилят позиции Украины на предстоящих переговорах с Россией.
  • В Госдепе США заявили, что не планируют "любых конкретных результатов" на переговорах в Саудовской Аравии.

Читайте также: Чего ждать от саммита в Саудовской Аравии

Оксана Житнюк
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