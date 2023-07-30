WSJ: Саудовская Аравия организует мирные переговоры по Украине. Приглашены 30 стран
В Саудовской Аравии на следующей неделе должны состояться переговоры об окончании войны в Украине, на которые пригласили представителей 30 стран мира, но без России. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.
Встреча в городе Джидда на побережье Красного моря запланирована на 5-6 августа.
Она станет продолжением июньской встречи в Копенгагене, в которой приняли участие представители Бразилии, Индии, Турции, Южно-Африканской Республики.
В Саудовскую Аравию пригласили Индонезию, Египет, Мексику, Чили и Замбию. Участие подтвердили Великобритания, ЮАР, Польша, Евросоюз, ожидается приезд Джейка Салливана, советника президента США по национальной безопасности.
Кроме того, выбор Саудовской Аравии как места встречи, по словам собеседников WSJ, – это попытка привлечь к переговорам Китай. На встречу в Копенгагене китайские представители не явились, но переговорщики надеются, что в более дружественную страну китайцы все-таки прибудут.
Украина и западные официальные лица надеются, что эти переговоры позволят позже – до конца года – провести мирный саммит, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы окончания войны и усилят позиции Украины на предстоящих переговорах с Россией.
В Копенгагене страны Глобального Юга заявили, что готовы обсуждать общие принципы, но не смогут подписать формулу мира, представленную в 2022 году Владимиром Зеленским.
- Зеленский несколько недель назад сказал, что Россия может пойти на серьезные переговоры, когда Вооруженные Силы Украины будут на пороге Крыма.
- Президент Чехии, бывший генерал НАТО Петр Павел считает, что отправной точкой для предстоящих переговоров с Россией станет то, что будет достигнуто Украиной на фронте до конца этого года.
- Британский аналитический центр Chatham House считает, что войну невозможно закончить путем переговоров без устранения основной причины войны – стремления России уничтожить Украину как государство.
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