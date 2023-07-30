WSJ: Саудовская Аравия организует мирные переговоры по Украине. Приглашены 30 стран

В Саудовской Аравии на следующей неделе должны состояться переговоры об окончании войны в Украине, на которые пригласили представителей 30 стран мира, но без России. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

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Цель встречи – привлечь к мирному урегулированию страны Глобального Юга, где России удается преуспевать в информационной войне.



Встреча в городе Джидда на побережье Красного моря запланирована на 5-6 августа.

Она станет продолжением июньской встречи в Копенгагене, в которой приняли участие представители Бразилии, Индии, Турции, Южно-Африканской Республики.

В Саудовскую Аравию пригласили Индонезию, Египет, Мексику, Чили и Замбию. Участие подтвердили Великобритания, ЮАР, Польша, Евросоюз, ожидается приезд Джейка Салливана, советника президента США по национальной безопасности.

Кроме того, выбор Саудовской Аравии как места встречи, по словам собеседников WSJ, – это попытка привлечь к переговорам Китай. На встречу в Копенгагене китайские представители не явились, но переговорщики надеются, что в более дружественную страну китайцы все-таки прибудут.

Украина и западные официальные лица надеются, что эти переговоры позволят позже – до конца года – провести мирный саммит, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы окончания войны и усилят позиции Украины на предстоящих переговорах с Россией.

В Копенгагене страны Глобального Юга заявили, что готовы обсуждать общие принципы, но не смогут подписать формулу мира, представленную в 2022 году Владимиром Зеленским.

Зеленский несколько недель назад сказал, что Россия может пойти на серьезные переговоры, когда Вооруженные Силы Украины будут на пороге Крыма.

Президент Чехии, бывший генерал НАТО Петр Павел считает, что отправной точкой для предстоящих переговоров с Россией станет то, что будет достигнуто Украиной на фронте до конца этого года.

Британский аналитический центр Chatham House считает, что войну невозможно закончить путем переговоров без устранения основной причины войны – стремления России уничтожить Украину как государство.

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