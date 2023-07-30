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WSJ: Саудовская Аравия организует мирные переговоры по Украине. Приглашены 30 стран

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2023, 07:16
WSJ: Саудовская Аравия организует мирные переговоры по Украине. Приглашены 30 стран - Фото
Фото: depositphotos.com

В Саудовской Аравии на следующей неделе должны состояться переговоры об окончании войны в Украине, на которые пригласили представителей 30 стран мира, но без России. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

Цель встречи – привлечь к мирному урегулированию страны Глобального Юга, где России удается преуспевать в информационной войне.

Встреча в городе Джидда на побережье Красного моря запланирована на 5-6 августа.

Она станет продолжением июньской встречи в Копенгагене, в которой приняли участие представители Бразилии, Индии, Турции, Южно-Африканской Республики.

В Саудовскую Аравию пригласили Индонезию, Египет, Мексику, Чили и Замбию. Участие подтвердили Великобритания, ЮАР, Польша, Евросоюз, ожидается приезд Джейка Салливана, советника президента США по национальной безопасности.

Кроме того, выбор Саудовской Аравии как места встречи, по словам собеседников WSJ, – это попытка привлечь к переговорам Китай. На встречу в Копенгагене китайские представители не явились, но переговорщики надеются, что в более дружественную страну китайцы все-таки прибудут.

Украина и западные официальные лица надеются, что эти переговоры позволят позже – до конца года – провести мирный саммит, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы окончания войны и усилят позиции Украины на предстоящих переговорах с Россией.

В Копенгагене страны Глобального Юга заявили, что готовы обсуждать общие принципы, но не смогут подписать формулу мира, представленную в 2022 году Владимиром Зеленским.

Андрей Водяный
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войнапереговорысаудовская аравия
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