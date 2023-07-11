Президент Чехии: Основой для будущих переговоров станут успехи Украины к концу 2023 года

Отправной точкой для будущих переговоров с Кремлем станет то, что будет достигнуто Украиной на фронте к концу этого года. Такою точку зрения высказал на саммите НАТО президент Чехии Петр Павел, сообщает The News York Times.

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Президент Чехии считает, что окно возможностей для достижения результатов на фронте относительно Украины "более или менее закроется к концу этого года" из-за предстоящих президентских выборов в США и других странах, по причине которых союзники могут оказаться не готовы сохранять нынешний уровень поддержки.

Он также ожидает, что к следующему году следует ожидать "снижение готовности массово поддерживать Украину большим количеством оружия".

"Все, что будет достигнуто к концу этого года, станет отправной точкой для переговоров", — сказал Павел.

Издание отмечает, что высказывание Павла, бывшего высокопоставленным генералом НАТО, контрастирует с заявлениями других лидеров, которые считают, что военная поддержка Украины в обозримом будущем будет продолжаться на прежнем уровне.

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