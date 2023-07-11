Президент Чехии: Основой для будущих переговоров станут успехи Украины к концу 2023 года
Отправной точкой для будущих переговоров с Кремлем станет то, что будет достигнуто Украиной на фронте к концу этого года. Такою точку зрения высказал на саммите НАТО президент Чехии Петр Павел, сообщает The News York Times.
Президент Чехии считает, что окно возможностей для достижения результатов на фронте относительно Украины "более или менее закроется к концу этого года" из-за предстоящих президентских выборов в США и других странах, по причине которых союзники могут оказаться не готовы сохранять нынешний уровень поддержки.
Он также ожидает, что к следующему году следует ожидать "снижение готовности массово поддерживать Украину большим количеством оружия".
"Все, что будет достигнуто к концу этого года, станет отправной точкой для переговоров", — сказал Павел.
Издание отмечает, что высказывание Павла, бывшего высокопоставленным генералом НАТО, контрастирует с заявлениями других лидеров, которые считают, что военная поддержка Украины в обозримом будущем будет продолжаться на прежнем уровне.
- 5 июля 2023 года представитель Белого дома заявила, что страны-члены НАТО примут решение о членстве Украины, когда она будет "соответствовать всем требованиям и проведет необходимые реформы". В МИД отреагировали и призвали Запад реформировать свое отношение к России.
- Кирби также сообщил, что не следует рассматривать саммит НАТО в Вильнюсе как "точку принятия решений" по конкретным системам вооружения.
- Глава ГУР Буданов заявил, что ожидания украинского общества от саммита НАТО "не будут удовлетворены", а Украину не пригласят присоединиться к Альянсу во время мероприятия.
Читайте также: Глава Мюнхенской конференции: Украина должна получить все нужное оружие, иначе исчезнет
Комментарии