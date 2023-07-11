Президент Чехії: Основою для майбутніх переговорів стануть успіхи України до кінця 2023 року
Відправною точкою для майбутніх переговорів із Кремлем стане те, що буде досягнуто Україною на фронті до кінця цього року. Таку думку висловив на саміті НАТО президент Чехії Петр Павел, повідомляє The News York Times.
Президент Чехії вважає, що вікно можливостей для досягнення результатів на фронті для України "більш-менш закриється до кінця цього року" з огляду на майбутні президентські вибори в США та інших країнах, через які союзники можуть виявитися не готовими зберігати нинішній рівень підтримки.
Він також очікує, що до наступного року слід очікувати на "зниження готовності масово підтримувати Україну великою кількістю зброї".
"Все, що буде досягнуто до кінця цього року, стане початком для переговорів", – сказав Павел.
Видання зазначає, що висловлювання Павла, колишнього генерала-високопосадовця НАТО, контрастує із заявами інших лідерів, які вважають, що військова підтримка України в найближчому майбутньому триватиме на попередньому рівні.
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