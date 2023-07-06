Прогноз Буданова з приводу майбутнього саміту НАТО: Очікування українців не виправдаються

Очікування українського суспільства від саміту НАТО "не будуть задоволені", а Україну не запросять доєднатись до Альянсу під час заходу, повідомив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Про це він розповів в інтерв'ю The Times.

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Журналіст зауважив, що Буданов на інтерв'ю був "упевнений", що Україну не запросять приєднатись до НАТО під час саміту наступного тижня.

"Мені досить важко віддати належне саміту НАТО з дуже простої причини: очікування нашого суспільства не будуть задоволені", – сказав очільник ГУР.

Зазначається, нібито Буданов при цьому звучав на мить "більш розчарованим поведінкою своїх союзників, ніж поведінкою своїх ворогів".

Він додав, що на саміті будуть оголошені "деякі слова", але не буде "нічого крім цього".

Також Буданов зазначив, що бачив чернетки промов на саміті НАТО.

"Я цілком впевнений, що будуть говорити попереду: я бачив чернетки промов", – сказав він.

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