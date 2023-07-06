Прогноз Буданова по поводу предстоящего саммита НАТО: Ожидания украинцев не оправдаются

Ожидания украинского общества от саммита НАТО "не будут удовлетворены", а Украину не пригласят присоединиться к Альянсу во время мероприятия, сообщил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. Об этом он рассказал в интервью The Times.

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Журналист отметил, что Буданов на интервью был "уверен", что Украину не пригласят присоединиться к НАТО на саммите на следующей неделе.

"Мне достаточно трудно отдать должное саммиту НАТО по очень простой причине: ожидания нашего общества не будут удовлетворены", – сказал глава ГУР.

Отмечается, что Буданов при этом звучал на мгновение "более разочарованным поведением своих союзников, чем поведением своих врагов".

Он добавил, что на саммите будут объявлены "некоторые слова", но не будет "ничего кроме этого".

Также Буданов отметил, что видел черновики выступлений на саммите НАТО.

"Я вполне уверен, что будут говорить впереди: я видел черновики речей", – сказал он.

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