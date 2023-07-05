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Байден помешал Уоллесу стать новым генсеком НАТО из-за решений по F-16 для ВСУ – Telegraph

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2023, 20:19
Байден помешал Уоллесу стать новым генсеком НАТО из-за решений по F-16 для ВСУ – Telegraph - Фото
Бэн Уоллес (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден якобы помешал министру обороны Великобритании Бену Уоллесу стать следующим генеральным секретарем НАТО после того, как Лондон начал продвигать идею обучения украинских летчиков на F-16 без одобрения Вашингтона. Об этом пишет издание Telegraph со ссылкой на неназванный источник в Альянсе.

В материале сказано, что Уоллес якобы был фаворитом, чтобы сменить Йенса Столтенберга на посту главы НАТО в конце этого года, но не смог заручиться поддержкой Вашингтона на фоне "напряженности", связанной с военной поддержкой Украины со стороны Великобритании.

По данным журналистов, британский премьер Риши Сунак "сильно лоббировал" Уоллеса во время встречи с президентом США в Вашингтоне.

Позже Байден сказал на пресс-конференции, что в Великобритании есть "очень квалифицированный человек" для этой должности, но не предложил своей поддержки.

"Вашингтон был встревожен, когда Великобритания объявила о планах по обучению украинских пилотов и формированию международных усилий по вооружению их американскими самолетами F-16 без его поддержки", – пишут журналисты.

По словам источника СМИ в НАТО, этот шаг Лондона якобы "положил конец всякой оставшейся надежде" министра обороны на "победу" над Байденом.

  • В 2014 году Йенс Столтенберг стал генсеком НАТО. В 2019-м и 2022-м Столтенбергу продлевали срок его полномочий.
  • В феврале 2023-го сообщалось: в НАТО считают, что следует снова продлить полномочия Столтенберга, однако сам он этого не хочет и намерен покинуть должность, как и планировалось, в октябре 2023 года.
  • 16 июня Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что не хочет оставаться генсеком НАТО после завершения срока полномочий. В то же время, по данным СМИ, Байден якобы лично уговаривал Столтенберга остаться генсеком Альянса.
  • 4 июля полномочия Столтенберга были продлены до 1 октября 2024 года. 
Оксана Житнюк
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Великобританиябританиянатоf-16Бен Уоллесджо байденгенсек
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