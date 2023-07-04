Столтенберга оставили генсеком НАТО еще на 15 месяцев
04.07.2023, 12:46
Йенс Столтенберг (Фото: ОП)
Полномочия Йенса Столтенберга на посту Генерального секретаря НАТО продлены до 1 октября 2024 года. Об этом сам Столтенберг написал в Twitter.
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"Удостоен решения союзников по НАТО продлить мой срок на посту Генерального секретаря до 1 октября 2024 года. Трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой обеспечивает нашу свободу и безопасность на протяжении почти 75 лет, и в мире, который становится более опасным, наш Североатлантический Альянс важнее, чем когда-либо", – написал генсек НАТО.
Столтенберг принял должность генсека НАТО 1 октября 2014 года, его срок пребывания в должности продлевается уже в четвертый раз.
- В феврале 2023-го сообщалось: в НАТО считают, что следует снова продлить полномочия Столтенберга, однако сам он этого не хочет и намерен покинуть должность, как и планировалось, в октябре 2023 года.
- 16 июня Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что не хочет оставаться генсеком НАТО после завершения срока полномочий. В то же время, по данным СМИ, Байден якобы лично уговаривал Столтенберга остаться генсеком Альянса.
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