Столтенберга спросили о гарантиях Украине на саммите НАТО: Будет очень сильное послание

На предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе союзники "обсудят" стремление Украины стать членом Альянса и "направят очень сильное послание о поддержке Украины". Об этом заявил генеральный секретарь оборонного союза Йенс Столтенберг в здании Евросовета.

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Он, как и прежде, заявил, что "все союзники согласны, что у нас политика открытых дверей, что видно по пути Финляндии и Швеции в Альянс".

"Мы также согласны, что Украина станет членом НАТО, и мы согласны, что не России, а членам НАТО и Украине решать, когда придет время направить полное приглашение присоединиться", – добавил он.

28 июня президент Зеленский призвал НАТО "перестать оглядываться на Кремль при принятии решений". По его мнению, "есть все основания для политического приглашения".

А сейчас, по словам Столтенберга, "самое срочное, немедленное", – это поддерживать Украину, чтобы она отстояла суверенитет и независимость.

Генсек НАТО неоднократно повторил за подход к прессе, что Альянс продолжит поддерживать Украину и на предстоящем саммите согласуют "многолетнюю программу помощи Украине, чтобы она продвигалась в сторону НАТО и была [в итоге] полностью совместимой с Альянсом".

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На вопрос "Корректируете ли вы военную поддержку" в зависимости от "мятежа" главаря группы Вагнера в России, Столтенберг традиционно сказал, что союзники "оказали беспрецедентную поддержку, и мы наращиваем ее".

Он добавил, что за прошлую неделю некоторые страны-члены объявили о новых пакетах военной помощи и сообщили, что "стартовали тренировки на F-16".

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