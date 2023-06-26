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Байден против упрощенного вступления Украины в НАТО. Резников не смущен: Это их интерес

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 08:29
Байден против упрощенного вступления Украины в НАТО. Резников не смущен: Это их интерес - Фото
Алексей Резников (Фото: LIGA.net)

Министр обороны Алексей Резников уверен, что Украина станет членом НАТО, однако на это потребуется время. Об этом он сообщил в интервью каналу Fox News.

По его словам, он не смущен недавними комментариями президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон не будет упрощать вступление Украины в Альянс.

Он отметил, что членство Украины является интересом западных союзников, так как она знает, как победить и сдержать армию России. 

Резников также заявил, что никаких переговоров с Россией не будет, пока Вооруженные Силы Украины не вернут границы 1991 года. 

"Мы будем готовы обсуждать послевоенное сосуществование с Россией, когда они уйдут с нашей земли", — сказал министр.

Глава ведомства подчеркнул, что США являются важным союзником Украины, так как располагают серьезными ресурсами и способностью убеждать другие страны помогать Украине. 

Читайте также: Зеленский: Сколько жизней стоит одна фраза на саммите в Вильнюсе об Украине в НАТО?

Дмитрий Гриниченко
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Алексей Резниковвойнанатовоенная помощьджо байден
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