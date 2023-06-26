Байден против упрощенного вступления Украины в НАТО. Резников не смущен: Это их интерес
Министр обороны Алексей Резников уверен, что Украина станет членом НАТО, однако на это потребуется время. Об этом он сообщил в интервью каналу Fox News.
По его словам, он не смущен недавними комментариями президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон не будет упрощать вступление Украины в Альянс.
Он отметил, что членство Украины является интересом западных союзников, так как она знает, как победить и сдержать армию России.
Резников также заявил, что никаких переговоров с Россией не будет, пока Вооруженные Силы Украины не вернут границы 1991 года.
"Мы будем готовы обсуждать послевоенное сосуществование с Россией, когда они уйдут с нашей земли", — сказал министр.
Глава ведомства подчеркнул, что США являются важным союзником Украины, так как располагают серьезными ресурсами и способностью убеждать другие страны помогать Украине.
- 9 мая 2023 года генсек НАТО Столтенберг сообщил, что все страны НАТО достигли согласия относительно трех пунктов о вступлении Украины в Альянс.
- 7 июня Столтенберг заявил, что НАТО должно разработать гарантии безопасности для Украины до ее вступления.
- 16 июня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что НАТО может разрешить Украине вступление по упрощенной процедуре.
- CNN писало, что Байден якобы не возражает против исключения этапа ПДЧ в случае вступления Украины в НАТО. На следующий день Байден заявил, что не будет упрощать условия вступления в НАТО для Украины.
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