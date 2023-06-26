Байден против упрощенного вступления Украины в НАТО. Резников не смущен: Это их интерес

Министр обороны Алексей Резников уверен, что Украина станет членом НАТО, однако на это потребуется время. Об этом он сообщил в интервью каналу Fox News.

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По его словам, он не смущен недавними комментариями президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон не будет упрощать вступление Украины в Альянс.

Он отметил, что членство Украины является интересом западных союзников, так как она знает, как победить и сдержать армию России.

Резников также заявил, что никаких переговоров с Россией не будет, пока Вооруженные Силы Украины не вернут границы 1991 года.

"Мы будем готовы обсуждать послевоенное сосуществование с Россией, когда они уйдут с нашей земли", — сказал министр.

Глава ведомства подчеркнул, что США являются важным союзником Украины, так как располагают серьезными ресурсами и способностью убеждать другие страны помогать Украине.

9 мая 2023 года генсек НАТО Столтенберг сообщил, что все страны НАТО достигли согласия относительно трех пунктов о вступлении Украины в Альянс.

7 июня Столтенберг заявил, что НАТО должно разработать гарантии безопасности для Украины до ее вступления.

16 июня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что НАТО может разрешить Украине вступление по упрощенной процедуре.

CNN писало, что Байден якобы не возражает против исключения этапа ПДЧ в случае вступления Украины в НАТО. На следующий день Байден заявил, что не будет упрощать условия вступления в НАТО для Украины.

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