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НАТО должно выработать гарантии безопасности для Украины до ее вступления – Столтенберг

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 19:33
НАТО должно выработать гарантии безопасности для Украины до ее вступления – Столтенберг - Фото
Алексей Резников и Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

НАТО должно обсудить, какие гарантии безопасности Альянс может предложить Украине на время после окончания войны с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Reuters.

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После того как Украина отразит вторжение России, НАТО понадобится предпринять ряд действий, чтобы Россия не могла просто возобновить военные действия в той или иной форме, сказал Столтенберг.

При этом, сообщает агентство, Столтенберг подчеркнул, что в соответствии со статьей 5 своего устава, НАТО будет предоставлять полный набор предусмотренных организацией гарантий безопасности только для полноправных членов Альянса.

18 мая Столтенберг заявил, что ожидает, что страны Альянса согласуют многолетнюю стратегическую программу помощи Украине.

  • 9 мая 2023 года Столтенберг сообщил, что все страны-члены НАТО достигли согласия по трем пунктам о вступлении Украины в Альянс.
  • 1 июня сообщалось, что Франция настаивает на том, чтобы Украина как можно скорее получила четкий план вступления в НАТО, в то время как Германия призывает проявлять осторожность, пока продолжается война.

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Сергей Бережной
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