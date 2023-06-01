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Зеленский – Западу: Наши солдаты разочарованы, что решение об Украине в НАТО отодвигается

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 14:31
Зеленский – Западу: Наши солдаты разочарованы, что решение об Украине в НАТО отодвигается - Фото
Владимир Зеленский (Фото - скриншот из видео)

Вопрос о принятии Украины в НАТО слишком затянулся, надежды на вступление все более отодвигаются, и это вызывает разочарование не только у солдат, которые борются за свободу, но и у всего народа Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в выступлении на саммите лидеров Европейского политического сообщество в Молдове.

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Президент сказал, что вопрос о принятии Украины в НАТО слишком затянулся, что "наши надежды (на вступление. – Ред) становятся все дальше и дальше", и что он "вынужден тут высказать разочарование  этим не только от имени солдат, которые борются за свободу, но и от имени всего народа". 

По словам президента, еще одним направлением противодействия российской агрессии для стран Европы являются "полная защита от российского террора, прежде всего на земле, но также на небе".

Зеленский подчеркнул, что Европе нужно осознать: российская агрессия шире, чем только вторжение в Украину, и продолжение тридцатилетней оккупации Кремлем части Молдовы это подтверждает.

Он заявил, что для обеспечения безопасности всех стран, которые граничат с Россией, они должны как можно скорее получить защиту НАТО, и в первую очередь это необходимо Украине. 

В качестве одного из путей противодействия агрессии президент назвал принятие Украины не только в НАТО, но и в Евросоюз. "На саммите НАТО должен быть принят ясный путь к членству и одобрены гарантии безопасности, а осенью также должны начаться переговоры о вступлении в ЕС".

Ранее сегодня Зеленский сказал, что Украина готова вступить в НАТО, однако ждет готовности Альянса.

  • Саммит Европейского политического сообщества проходит в замке Mimi в селе Бульбоака Новоаненского района, в 35 км от Кишинева. В этом примут участие около 50 президентов, премьеров и топ-чиновников.
  • Зеленский сообщил, что на встречах Саммита будут говорить о коалиции противовоздушной обороны с американскими системами Patriot.
  • 17 мая 2023 года министр обороны Великобритании Уоллес заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО будет решаться после войны.

Читайте также: Саммит НАТО. МИД обратился к 31 члену Альянса: Предоставить гарантии безопасности для Украины

Сергей Бережной
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