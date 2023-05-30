UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Саммит НАТО. МИД обратился к 31 члену Альянса: Предоставить гарантии безопасности Украине

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 20:28
Саммит НАТО. МИД обратился к 31 члену Альянса: Предоставить гарантии безопасности Украине - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к главам МИД государств-членов НАТО перед их неформальной встречей в столице Норвегии Осло. Он назвал три шага к успеху саммита Альянса в Вильнюсе.

По мнению Кулебы, для успеха июльского саммита НАТО необходимо:

→ Усиление институциональных связей и помощи между Украиной и НАТО;

→ Сделать шаг к членству Украины;

→ Обеспечить гарантии безопасности на пути Украины в НАТО.

Саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля.

В нем должен принять участие президент Владимир Зеленский.

Он поднимал вопрос гарантий безопасности на саммите НАТО во время встречи с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом 20 апреля.

  • 19 мая 2023 года посол Украины в НАТО заявила, что Украина хочет получить такие же гарантии, которые были в Швеции и Финляндии до вступления в Альянс. Однако гарантии безопасности предоставляет не НАТО, а отдельные государства.
  • 22 мая издание The Wall Street Journal сообщило, что западные союзники готовы предложить Украине модель безопасности, подобную израильской.
  • 23 мая представитель Министерства иностранных дел Франции на брифинге заявил, что страна готова стать одним из гарантов безопасности для Украины.

Читайте также: Саммит НАТО. Германия перебросит ЗРК Patriot в Литву для защиты мероприятия

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнанатосаммитдмитрий кулебагарантии безопасности
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 