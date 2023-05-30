Саммит НАТО. МИД обратился к 31 члену Альянса: Предоставить гарантии безопасности Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к главам МИД государств-членов НАТО перед их неформальной встречей в столице Норвегии Осло. Он назвал три шага к успеху саммита Альянса в Вильнюсе.

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По мнению Кулебы, для успеха июльского саммита НАТО необходимо:

→ Усиление институциональных связей и помощи между Украиной и НАТО;

→ Сделать шаг к членству Украины;

→ Обеспечить гарантии безопасности на пути Украины в НАТО.

Саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля.

В нем должен принять участие президент Владимир Зеленский.

Он поднимал вопрос гарантий безопасности на саммите НАТО во время встречи с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом 20 апреля.

19 мая 2023 года посол Украины в НАТО заявила, что Украина хочет получить такие же гарантии, которые были в Швеции и Финляндии до вступления в Альянс. Однако гарантии безопасности предоставляет не НАТО, а отдельные государства.

22 мая издание The Wall Street Journal сообщило, что западные союзники готовы предложить Украине модель безопасности, подобную израильской.

23 мая представитель Министерства иностранных дел Франции на брифинге заявил, что страна готова стать одним из гарантов безопасности для Украины.

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