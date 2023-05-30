Саммит НАТО. МИД обратился к 31 члену Альянса: Предоставить гарантии безопасности Украине
30.05.2023, 20:28
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к главам МИД государств-членов НАТО перед их неформальной встречей в столице Норвегии Осло. Он назвал три шага к успеху саммита Альянса в Вильнюсе.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По мнению Кулебы, для успеха июльского саммита НАТО необходимо:
→ Усиление институциональных связей и помощи между Украиной и НАТО;
→ Сделать шаг к членству Украины;
→ Обеспечить гарантии безопасности на пути Украины в НАТО.
Саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля.
В нем должен принять участие президент Владимир Зеленский.
Он поднимал вопрос гарантий безопасности на саммите НАТО во время встречи с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом 20 апреля.
- 19 мая 2023 года посол Украины в НАТО заявила, что Украина хочет получить такие же гарантии, которые были в Швеции и Финляндии до вступления в Альянс. Однако гарантии безопасности предоставляет не НАТО, а отдельные государства.
- 22 мая издание The Wall Street Journal сообщило, что западные союзники готовы предложить Украине модель безопасности, подобную израильской.
- 23 мая представитель Министерства иностранных дел Франции на брифинге заявил, что страна готова стать одним из гарантов безопасности для Украины.
Читайте также: Саммит НАТО. Германия перебросит ЗРК Patriot в Литву для защиты мероприятия
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии