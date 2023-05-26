Саммит НАТО. Германия перебросит ЗРК Patriot в Литву для защиты мероприятия
Германия будет охранять саммит НАТО в Вильнюсе зенитно-ракетным комплексом Patriot. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства обороны страны.
Отмечается, что, по просьбе Альянса, Германия внесет "значительный вклад" в защиту саммита НАТО в июле 2023 года.
Для этого Германия переместит из Словакии в Литву радар слежения Patriot Phased Array для перехвата целей, а также перебросит подразделения поддержки из Польши.
Многонациональная оперативная группа противовоздушной и противоракетной обороны в Словакии будет прекращена.
В ведомстве отмечают, что Германия также привлечет средства безопасности наземного, воздушного и морского базирования для безопасности на саммите НАТО.
- 19 мая канал CNN заявил, что Украина использовала Patriot, чтобы сбить российский боевой самолет. В ВСУ не комментируют.
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