Саммит НАТО. Германия перебросит ЗРК Patriot в Литву для защиты мероприятия

Германия будет охранять саммит НАТО в Вильнюсе зенитно-ракетным комплексом Patriot. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства обороны страны.

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Отмечается, что, по просьбе Альянса, Германия внесет "значительный вклад" в защиту саммита НАТО в июле 2023 года.

Для этого Германия переместит из Словакии в Литву радар слежения Patriot Phased Array для перехвата целей, а также перебросит подразделения поддержки из Польши.

Многонациональная оперативная группа противовоздушной и противоракетной обороны в Словакии будет прекращена.

В ведомстве отмечают, что Германия также привлечет средства безопасности наземного, воздушного и морского базирования для безопасности на саммите НАТО.

19 мая канал CNN заявил, что Украина использовала Patriot, чтобы сбить российский боевой самолет. В ВСУ не комментируют.

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