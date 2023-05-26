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Саміт НАТО. Німеччина перекине ЗРК Patriot до Литви для захисту заходу

Этот материал также доступен на русском
26.05.2023, 22:44
Саміт НАТО. Німеччина перекине ЗРК Patriot до Литви для захисту заходу - Фото
ЗРК Patriot (фото: EPA)

Німеччина охоронятиме саміт НАТО у Вільнюсі зенітно-ракетним комплексом Patriot. Про це йдеться в офіційному повідомленні Міністерства оборони країни.

Зазначається, що, на прохання Альянсу, Німеччина зробить "значний внесок" у захист саміту НАТО у липні 2023 року.

Для цього Німеччина перемістить зі Словаччини до Литви радар стеження Patriot Phased Array для перехоплення цілей, а також перекине підрозділи підтримки з Польщі.

Багатонаціональна оперативна група протиповітряної та протиракетної оборони у Словаччині буде припинена.

У відомстві зауважують, що Німеччина також залучить засоби безпеки наземного, повітряного та морського базування для безпеки на саміті НАТО.

  • 19 травня канал CNN заявив, що Україна використала Patriot, щоб збити російський бойовий літак. У ЗСУ не коментують.

Читайте також: У Шойгу заявили про "знищення" п'яти пускових Patriot у Києві. Подоляк: Мілітарне камеді

Артем Джеріпа
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