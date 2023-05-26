Саміт НАТО. Німеччина перекине ЗРК Patriot до Литви для захисту заходу
Німеччина охоронятиме саміт НАТО у Вільнюсі зенітно-ракетним комплексом Patriot. Про це йдеться в офіційному повідомленні Міністерства оборони країни.
Зазначається, що, на прохання Альянсу, Німеччина зробить "значний внесок" у захист саміту НАТО у липні 2023 року.
Для цього Німеччина перемістить зі Словаччини до Литви радар стеження Patriot Phased Array для перехоплення цілей, а також перекине підрозділи підтримки з Польщі.
Багатонаціональна оперативна група протиповітряної та протиракетної оборони у Словаччині буде припинена.
У відомстві зауважують, що Німеччина також залучить засоби безпеки наземного, повітряного та морського базування для безпеки на саміті НАТО.
- 19 травня канал CNN заявив, що Україна використала Patriot, щоб збити російський бойовий літак. У ЗСУ не коментують.
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