Саміт НАТО. Німеччина перекине ЗРК Patriot до Литви для захисту заходу

Німеччина охоронятиме саміт НАТО у Вільнюсі зенітно-ракетним комплексом Patriot. Про це йдеться в офіційному повідомленні Міністерства оборони країни.

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Зазначається, що, на прохання Альянсу, Німеччина зробить "значний внесок" у захист саміту НАТО у липні 2023 року.

Для цього Німеччина перемістить зі Словаччини до Литви радар стеження Patriot Phased Array для перехоплення цілей, а також перекине підрозділи підтримки з Польщі.

Багатонаціональна оперативна група протиповітряної та протиракетної оборони у Словаччині буде припинена.

У відомстві зауважують, що Німеччина також залучить засоби безпеки наземного, повітряного та морського базування для безпеки на саміті НАТО.

19 травня канал CNN заявив, що Україна використала Patriot, щоб збити російський бойовий літак. У ЗСУ не коментують.

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