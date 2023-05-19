RU EN
RU EN
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

CNN: Україна використала Patriot, щоб збити російський бойовий літак. ЗСУ: Без коментарів

Этот материал также доступен на русском
19.05.2023, 09:54
CNN: Україна використала Patriot, щоб збити російський бойовий літак. ЗСУ: Без коментарів - Фото
ЗРК Patriot (Фото: EPA)

Українські захисники використали зенітно-ракетний комплекс Patriot, щоб збити російський військовий літак. Про це пише CNN із посиланням на неназваних представників Пентагону та Конгресу США.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Як зазначили журналісти, американські офіційні особи розповіли, що "літак, на який націлився Patriot, збирався запустити ракети по Україні".

"Українці самі ухвалюють рішення, коли і як застосовувати Patriot для захисту свого народу", – додали співрозмовники CNN.

Своєю чергою речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у розмові з LIGA.net вказав, що ПС не коментують номенклатуру озброєння, яке використовують для захисту життя та здоров'я українських громадян.

ДОВІДКА. Patriot вважається однією з найсучасніших систем протиповітряної оборони США. До її складу зазвичай входять пускові установки разом з радарами та іншими допоміжними засобами. ЗРК можна застосовувати для перехоплення літаків, крилатих та балістичних ракет.

Читайте також: Як Путін створив міф про непереможний "Кинджал". І що з ним робить Patriot 

Олег Васьків
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
літаквійнаппоPatriotПовітярі сили
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 