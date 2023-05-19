CNN: Україна використала Patriot, щоб збити російський бойовий літак. ЗСУ: Без коментарів

Українські захисники використали зенітно-ракетний комплекс Patriot, щоб збити російський військовий літак. Про це пише CNN із посиланням на неназваних представників Пентагону та Конгресу США.

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Як зазначили журналісти, американські офіційні особи розповіли, що "літак, на який націлився Patriot, збирався запустити ракети по Україні".

"Українці самі ухвалюють рішення, коли і як застосовувати Patriot для захисту свого народу", – додали співрозмовники CNN.

Своєю чергою речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у розмові з LIGA.net вказав, що ПС не коментують номенклатуру озброєння, яке використовують для захисту життя та здоров'я українських громадян.

ДОВІДКА. Patriot вважається однією з найсучасніших систем протиповітряної оборони США. До її складу зазвичай входять пускові установки разом з радарами та іншими допоміжними засобами. ЗРК можна застосовувати для перехоплення літаків, крилатих та балістичних ракет.

13 травня 2023 року на території Брянської області РФ розбились кілька літаків і вертольотів російської армії. Ні Генштаб ЗСУ, ні командування Повітряних сил у зведеннях не повідомляли про те, що до цього причетні українські війська.

16 травня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Росія атакувала Україну 18 ракетами, шість із яких – це Х-47 "Кинджал". ППО збила всі цілі.

Після цього у Міноборони РФ почали робити абсурдні заяви про знищення Patriot ракетою "Кинджал". У Повітряних силах пояснили, що знищити Patriot "Кинджалом" неможливо.

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