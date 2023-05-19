CNN: Украина применила Patriot, чтобы сбить боевой самолет России. ВСУ: Без комментариев

Украинские защитники использовали зенитно-ракетный комплекс Patriot, чтобы сбить российский военный самолет. Об этом пишет CNN со ссылкой на неназванных представителей Пентагона и Конгресса США.

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Как отметили журналисты, американские официальные лица рассказали, что "самолет, на который нацелился Patriot, собирался запустить ракеты по Украине".

"Украинцы сами принимают решение, когда и как применять Patriot для защиты своего народа", – добавили собеседники CNN.

В свою очередь спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в разговоре с LIGA.net указал, что ПС не комментируют номенклатуру вооружения, которое используют для защиты жизни и здоровья украинских граждан.

СПРАВКА. Patriot считается одной из самых современных систем противовоздушной обороны США. В ее состав обычно входят пусковые установки вместе с радарами и другими вспомогательными средствами. ЗРК можно применять для перехвата самолетов, крылатых и баллистических ракет.

Утром 16 мая 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия атаковала Украину 18 ракетами, шесть из которых – это Х-47 "Кинжал". ПВО сбила все цели.

После этого в Минобороны РФ начали делать абсурдные заявления об уничтожении Patriot ракетой "Кинжал". В Воздушных силах объяснили, что уничтожить Patriot "Кинжалом" невозможно.

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