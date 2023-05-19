UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

CNN: Украина применила Patriot, чтобы сбить боевой самолет России. ВСУ: Без комментариев

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2023, 09:54
CNN: Украина применила Patriot, чтобы сбить боевой самолет России. ВСУ: Без комментариев - Фото
ЗРК Patriot (Фото: EPA)

Украинские защитники использовали зенитно-ракетный комплекс Patriot, чтобы сбить российский военный самолет. Об этом пишет CNN со ссылкой на неназванных представителей Пентагона и Конгресса США.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как отметили журналисты, американские официальные лица рассказали, что "самолет, на который нацелился Patriot, собирался запустить ракеты по Украине".

"Украинцы сами принимают решение, когда и как применять Patriot для защиты своего народа", – добавили собеседники CNN.

В свою очередь спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в разговоре с LIGA.net указал, что ПС не комментируют номенклатуру вооружения, которое используют для защиты жизни и здоровья украинских граждан.

СПРАВКА. Patriot считается одной из самых современных систем противовоздушной обороны США. В ее состав обычно входят пусковые установки вместе с радарами и другими вспомогательными средствами. ЗРК можно применять для перехвата самолетов, крылатых и баллистических ракет.

Читайте также: Как Путин создал миф о непобедимом "Кинжале". И что с ним делает Patriot

Олег Васькив
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнасамолетпвоPatriotвоздушные силы
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 