Ночью 16 мая в 02:51 в Киеве прогремел мощный взрыв. Журналист LIGA.net наблюдал перехват неизвестной цели ракетой противовоздушной обороны.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Воздушная тревога начала расползаться с юга на север в 01:56 ночи. К 02:08 "покраснели" центральные и южные области на запад и восток.

02:16. Судя по распространению тревог, что-то летит с юга на северо-запад.

02:23-02:30. "Покраснели" все западные области. Только Сумская, Харьковская и Донецкая держатся.

02:51. Сильнейший взрыв в Киеве.

02:57 и дальше. Взрывы в Киеве, почти каннонада; ПВО работает едва ли не в режиме пулемета.

03:08. Пролеты ракет оккупантов и их перехваты продолжаются.

03:09. В столице снова тихо.

03:23. Из разных районов Киева собеседники сообщают о "мелком дожде обломков" во время атаки россиян и перехватов противоракетами.

03:24. Мэр Киева сообщил, что несколько взрывов – в Соломенском районе, а в Шевченковском на территорию зоопарка упали обломки ракеты. "Все службы следуют на места. Подробности впоследствии. Воздушная тревога продолжается, находитесь в укрытиях".

03:33. Начальник Киевской городской военной администрации Попко уточняет: по предварительной информации, зафиксировано падение обломков в Оболонском, Шевченковском, Соломенском и Дарницком районах столицы. Данные по пострадавшим и разрушениям отсутствуют.

03:39. В Соломенском районе столицы, предварительно в результате падения обломков, загорелись несколько автомобилей. Повреждено здание площадью 200 кв. Спасатели работают на месте. Пострадавших пока не обнаружили.

Новость дополняется...

"Быстрой" официальной информации, из-за чего взрывы (попадание ракеты/ракет противника в цель или куда-либо еще, звуки "выхода" противоракет зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны, грохот от перехвата цели), за редкими исключениями нет или ее запрещено публиковать: такие данные враг использует для доразведки и планирования следующих атак. Неофициальные Telegram-каналы во время тревог, бывает, распространяют недостоверную информацию или откровенные фейки об угрозе ударов или ее масштабе.

6 мая 2023 года ВСУ подтвердили уничтожение российского "Кинжала": это произошло впервые за войну — противоракетой ЗРК Patriot.

Ночью 8 мая в небе над Киевской областью и столицей ПВО сбила 35 из 35 "шахедов". LIGA.net побывала в пострадавшем от атаки доме в Киеве и поговорила с жильцами.

Под утро 13 мая под Хмельницком прогремели сильные взрывы. До этого был атакован Николаев.

Такими атаками Россия пытается истощить потенциал ВСУ и сковать подготовку контрнаступления.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.